Україна відповіла на критику МЗС Чехії: Сибіга став на захист посла

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на критику з боку голови МЗС Чехії. Чеська сторона вважає не коректними публічні заяви нашого посла.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в соцмережі Х .

Очільник МЗС заявив, що український посол діяв правильно та професійно, відреагувавши на неприйнятні заяви на адресу України та її керівництва.

"Посол України абсолютно правильно вчинив, відреагувавши на обурливі образи на адресу нашої держави - і зробив це дипломатично", - наголосив Сибіга.

За його словами, усі українські дипломати мають чітке доручення відстоювати гідність України на міжнародній арені. Міністр підкреслив, що подібні випади не можуть залишатися без реакції, а будь-які спроби повчань Київ відкидає.

Водночас Україна не зацікавлена в ескалації.

"Натомість я закликаю мого нового чеського колегу до конструктивного діалогу заради зміцнення українсько-чеського стратегічного партнерства", - зазначив глава МЗС.

Заяви Чехії про Україну

Раніше спікер чеського парламенту Томіо Окамура виступив із різкими заявами щодо України та її керівництва, що спричинило офіційну реакцію української сторони.

Окамура у своєму новорічному зверненні заявив, що бюджетні кошти Чехії слід спрямовувати на підтримку пенсіонерів, людей з інвалідністю та родин із дітьми, а не витрачати їх на озброєння та фінансування воєнних дій за кордоном.

Голова Палати депутатів Чехії також жорстко висловився на адресу Заходу, звинувативши його у підтримці Києва з корисливих мотивів. За його словами, партнери України нібито отримують прибутки від виробництва й продажу зброї в кредит.

Крім того, Окамура розкритикував українську владу, вдавшись до різких заяв на адресу Володимира Зеленського та його оточення. Він назвав їх "хунтою", фактично поставивши під сумнів легітимність чинного керівництва України.

Посол України в Чехії Василь Зварич виступив із критикою висловлювань спікера Палати депутатів Томіо Окамури на адресу України та її керівництва. Він публічно відповів на ці слова, наголосивши на неприпустимості образливої риторики.

Водночас міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка заявив, що не вважає коректним, аби посол іноземної держави публічно коментував заяви одного з найвищих конституційних посадовців країни.

За його словами, у разі зауважень чи питань дипломатичні місії мають користуватися усталеними дипломатичними каналами, тоді як чеська політика є внутрішньою справою громадян Чехії та їх демократично обраних представників.

Чехія залишається важливим партнером України в Європі, зокрема у сфері безпеки та підтримки в умовах війни з Росією.

У Києві підкреслюють, що попри жорстку позицію щодо захисту національної гідності, Україна розраховує на продовження діалогу та розвиток взаємовигідної співпраці з Прагою.