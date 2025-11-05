Парламент Чехії очолив лідер антиукраїнської партії: що відомо
В Чехії лідера правопопулістської антиукраїнської партії SPD Томіо Окамуру обрали новим лідером нижньої палати чеського парламенту. За його кандидатуру віддали голоси 107 депутатів, проти нього виступили 81 депутат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на чеське видання Novinky.
Зазначається, що 107 депутатів підтримали Окамуру під час таємного голосування в парламенті. Водночас його суперник, представник консервативного Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек отримав 81 голос.
Після голосування Окамура моментально переобрав на себе керівництво Палатою депутатів та виступив з короткою промовою.
"Шановні пані та панове, дякую за довіру і з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами всіма. Я приймаю обрання з усією смиренністю. Я дуже ціную підтримку і, як я обіцяв у своїй промові, я хотів би, щоб Палата депутатів функціонувала добре", - заявив він.
Хто такий Окамура та що являє собою його партія
Окамура - чеський бізнесмен та політик японського походження. Політичну кар'єру розпочав у 2012 році, ставши сенатором. Без успіху балотувався у президенти Чехії в 2013 році. Був фігурантом кількох скандальних судових процесів у Чехії, змінив кілька партій, поки не прибився до правопопулістів.
Окамура був фігурантом масштабного розслідування у 2025 році, яке вела чеська поліція через його кампанію на виборах у Європейський парламент. Тоді з нього зняли недоторканість рішення парламенту. У серпні 2025 року Окамурі висунули звинувачення, але вибори врятували його від кримінального переслідування, оскільки недоторканість було відновлено.
Зараз, попри своє японське походження, Окамура очолює правопопулістську партію "Свобода та пряма демократія" (SPD). Партія, яку він очолює, виступає за заборону міграції та загалом налаштована антиєвропейськи та антиукраїнські.
Політологи вважають партію правопопулістською, хоча сама SPD заявляє, що вона нібито "націоналістична". Деякі чеські ЗМІ вважають, що SPD можна назвати "фашистською партією".
Вибори в Чехії
Нагадаємо, на початку жовтня в Чехії відбулися вибори до нижньої палати парламенту - Палати депутатів. Після підрахунку понад 97% голосів, перемогу здобула партія ANO під головуванням колишнього прем'єр-міністра країни Андрея Бабіша.
Президент Чехії Петр Павел змушений був доручити Бабішу сформувати уряд. Бабіш зі свого боку вже підписав коаліційну угоду з євроскептичними партіями. Це може значно змінити курс країни у відносинах з ЄС та Україною.
Зокрема Бабіш обіцяв скоротити допомогу Україні та знищити економічно вигідну для Чехії "снарядну ініціативу", через яку Київ отримує боєприпаси. Окрім цього, Бабіш, мільярдер та фігурант кількох скандалів, частково пов'язаних із корупцією, може стати членом "антиукраїнського альянсу", який хоче сформувати друг російського диктатора Володимира Путіна, проросійський прем'єр Угорщини Віктор Орбан.