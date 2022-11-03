У МЗС РФ викликали посла Британії та висунули нове абсурдне звинувачення

"Послу було заявлено рішучий протест у зв'язку з активною участю британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів сил спеціальних операцій України, у тому числі з метою проведення диверсійних операцій на морі", - цитує видання заяву російського МЗС.

У ньому також наголошується, що нібито Кремль має якусь "інформацію про передачу українській стороні певної кількості британських безпілотних підводних апаратів (БПА)".

Що трапилось?

29 жовтня окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

У Міноборони РФ заявили, що підготувати "атаку" БПЛА по об'єктах Чорноморського флоту РФ українським військовим, які причетні до "теракту", допомогли "спеціалісти ВМС Великої Британії". А вони своєю чергою нібито "причетні до підриву газопроводів "Північний потік".

У Міноборони Британії, своєю чергою, назвали видуманою історією звинувачення Росії нібито в підготовці "фахівцями ВМС Британії" українських військових для здійснення "атаки" БПЛА в Севастопольській бухті. Вони вважають, що звинувачення їх у причетності до підриву газопроводів "Північний потік" це лише спроба РФ відвернути увагу від поразки у війні.

Після цього стало відомо, що посла Великої Британії буде викликано до російського МЗС у зв'язку з так званими "атаками" на Севастополь 29 жовтня. Це, як заявили у Кремлі, буде відповіддю на нібито "причетність" британських фахівців до "диверсій" на "Північних потоках" і нібито підготовку ЗСУ до "теракту" у кримській бухті.

Блокування "зернової угоди"

Крім "причетності" Британії до "атаки" БПЛА на Севастопольську бухту в "розслідуванні" НП російської сторони вказувалося, що безпілотники, які нібито "атакували" Севастопольську бухту в суботу, 29 жовтня, було запущено з узбережжя неподалік Одеси. У Міноборони РФ вважають, що нібито одного з них навіть було запущено з борту корабля, залученого у вивезенні агропродукції з України "зерновим коридором". Нібито саме ці "аргументи" стали однією з причин виходу Росії із "зернової угоди", про який було оголошено в день "атаки" на Крим 29 жовтня. Вже наступного дня, 30 жовтня, з порту Одеської області не вийшло судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду. Хоча в Україні заявили, що не мають наміру припиняти роботу "зернового коридору", який забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи.

Пізніше президент РФ Володимир Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але заявив, що РФ із неї не вийшла. В ООН тоді сказали, що, попри заяви Росії, "зернова угода" залишається чинною.

Але вже 2 листопада президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про поновлення роботи "зернового коридору". Росія також офіційно підтвердила, що угода відновлюється.