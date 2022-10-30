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Україна не змогла відправити продукцію для Ефіопії через вихід РФ з "зернової угоди"

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Одеса, Неділя 30 жовтня 2022 14:01
Україна не змогла відправити продукцію для Ефіопії через вихід РФ з "зернової угоди" Фото: Україна сьогодні не змогла відправии зерно для Ефіопії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Україна сьогодні, 30 жовтня, призупинила експорт зерна та іншої агропродукції морем через вихід Росії з "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова в Twitter.

Сьогодні з порту Одеської області повинно було вийти судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду.

"Через блокування "зернового коридору" Росією експорт неможливий", - підкреслив Кубраков.

За словами міністра, зерно для Ефіопії було зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Нагадаємо, вчора Росія заявила, що призупиняє свою участь у "зерновій угоді". Причиною цього РФ назвала нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Росія пропонує 500 тисяч тонн краденого зерна, заблокувавши в Україні вчетверо більше - майже 2 млн тонн.

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