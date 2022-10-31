Попри заяви Росії "зернова угода" залишається чинною, - ООН

Заяви Росії щодо призупинення її участі в "зерновій угоді" не означає, що вона втратила чинність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартіна Гріффітса.

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, попри призупинення участі в ній Росії", заявив Гріффітс.

За його словами, Росія не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї, а просто заявила, що призупинили участь у ній на невизначений термін.

" І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу направляти судна, які рухаються з України. Разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною - перевіряти ці судна", - додав Гриффітс.

Заступник генсека додав, що ООН продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. За його словами, чим швидше організація зможе повністю відновити участь Росії, тим краще.