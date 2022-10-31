Путін придумав виправдання зриву "зернової угоди", але РФ з неї не вийшла
Росія нібито не припинила, а тимчасово призупинила свою участь у "зерновій угоді".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента РФ Володимира Путіна на прес-конференції.
Російський диктатор згадав фейк про те, що РФ ухвалила рішення вийти з "зернової угоди", тому що "Україна атакувала кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників, які частково йшли у "зерновому коридорі".
З його слів, це нібито створило погрози для цивільних судів, які вивозять українське зерно.
"Ми не говоримо про те, що ми припиняємо свою участь (у "зерновій угоді" - ред.), ні, ми говоримо, що зупиняємо. Одним із організаторів цієї роботи був генсек ООН (Антоніу Гутеріш - ред.) і співробітники ООН приймають активну участь у цій роботі, але нехай тоді вони проведуть роботу з Україною", - заявив диктатор.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія вийшла з "зернової угоди" нібито через те, що "Україна завдала удару по кораблям Чорноморського флоту в Севастопольській бухті".
Після цього в Міноборони Росії заявили, що їхня країна нібито не виходить з "зернової ініціативи", а зупиняє її дію.
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