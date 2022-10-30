У Росії вигадали нове "пояснення" блокуванню "зернової угоди"

У Росії заявили, що безпілотники, які нібито "атакували" Севастопольську бухту в суботу, 29 жовтня, було запущено з узбережжя неподалік Одеси. У Міноборони РФ вважають, що нібито одного з них навіть було запущено з борту корабля, залученого у вивезенні агропродукції з України "зерновим коридором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ .

При цьому в Кремлі, виходячи з нових "доказів", вважають, що "дрони рухалися зоною безпеки в коридорі, яким вивозилося українське зерно". Виходячи з версії РФ, після цього БПЛА раптом різко "змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі".

При цьому один із них, виявляється, був запущений із морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі. Посилаючись на думку деяких "фахівців", в РФ зробили висновок, що це може нібито "свідчити" про запуск БПЛА "з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих... для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України".

При цьому в Міноборони РФ вважають, що на безпілотниках, нібито, "були встановлені навігаційні модулі виробництва Канади".

"Атака" БПЛА у Криму

Вранці в суботу, 29 жовтня, окупований Севастополь був нібито атакований безпілотниками. Атаку "відбивали" кораблі Чорноморського флоту. За поки що не підтвердженою інформацією, під час НП у Севастопольській бухті вибухнули чотири військові кораблі Чорноморського флоту РФ - у тому числі фрегат і десантний корабель "Адмірал Макаров" з "Калібрами" на борту.

Незабаром окупанти назвали цю "атаку" "наймасованішою з початку "спецоперації" і визнали, що метою атаки стали об'єкти Чорноморського флоту РФ. В "атаці" вони звинуватили ЗСУ, назвавши те, що сталося, "терактом". До того ж, бійців ЗСУ нібито готували до "теракту" "фахівці ВМС Великої Британії", які, нібито "причетні до підриву газопроводів "Північний потік". У Британії назвали звинувачення Росії вигаданою історією, пояснивши такі заяви спробою відвернути увагу від поразки в війні.

В Україні не визнали причетність до "атаки", а лише висміяли те, що сталося. Так, представник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк припустила, що це могли бути бойові комарі.

Вихід РФ із "зернової угоди"

У суботу ввечері, 29 жовтня, Росія вирішила вийти з "зернової угоди", за допомогою якої Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.

В Україні на це заявили, що не мають наміру припиняти роботу "зернового коридору", який забезпечує продовольством мільйони людей у країнах Африки, Азії та Європи.

Вже сьогодні, 30 жовтня, з порту Одеської області не вийшло судно IKARIA ANGEL. Воно мало доставити 40 тисяч тонн зерна в Ефіопію, яка перебуває на межі голоду.