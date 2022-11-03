В МИД РФ вызвали посла Британии и предъявили новое абсурдное обвинение

В МИД РФ вызвали посла Британии Дебору Броннерт. Ей выразили протест в связи с якобы "причастностью" Британии к "атаке" на корабли Черноморского флота в Севастополе в субботу, 29 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.
"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море", - цитирует издание заявление российского МИДа.
В нем также подчеркивается, что якобы у Кремля есть некая "информация о передаче украинской стороне определенного количества британских беспилотных подводных аппаратов (БПА)".
29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.
В Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании". А они в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".
В Минобороны Британии, в свою очередь, назвали выдуманной историей обвинения России якобы в подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте. Они считают, что обвинение их в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.
После этого стало известно, что посол Великобритании будет вызван в российский МИД в связи с так называемыми "атаками" на Севастополь 29 октября. Это, как заявили в Кремле, будет ответом на якобы "причастность" британских специалистов к "диверсиям" на "Северных потоках" и якобы подготовку ВСУ к "теракту" в крымской бухте.
Кроме "причастности" Британии к "атаке" БПЛА на Севастопольскую бухту в "расследовании" ЧП российской стороны указывалось, что беспилотники, которые якобы "атаковали" Севастопольскую бухту в субботу, 29 октября, были запущены с побережья неподалеку Одессы. В Минобороны РФ считают, что якобы один из них даже был запущен с борта корабля, задействованного в вывозе агропродукции из Украины по "зерновому коридору". Якобы именно эти "аргументы" стали одной из причин выхода России из "зерновой сделки", о котором было объявлено в день "атаки" на Крым 29 октября. Уже на следующий день, 30 октября, из порта Одесской области не вышло судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода. Хотя в Украине заявили, что не намерены прекращать работу "зернового коридора", который обеспечивает продовольствием миллионы человек в странах Африки, Азии и Европы. Позже президент РФ Владимир Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", но заявил, что РФ из него не вышла. А в ООН посчитали, что, несмотря на заявления России, "зерновое соглашение" остается в силе.
Но уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия также официально подтвердила, что сделка возобновляется.
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