В МИД РФ вызвали посла Британии и предъявили новое абсурдное обвинение

"Послу был заявлен решительный протест в связи с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений сил специальных операций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море", - цитирует издание заявление российского МИДа.

В нем также подчеркивается, что якобы у Кремля есть некая "информация о передаче украинской стороне определенного количества британских беспилотных подводных аппаратов (БПА)".

Что случилось?

29 октября оккупированный Севастополь был якобы атакован беспилотниками. Атаку "отбивали" корабли Черноморского флота. По пока неподтвержденной информации, во время ЧП в Севастопольской бухте взорвались четыре военных корабля Черноморского флота РФ - в том числе фрегат и десантный корабль"Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

В Минобороны РФ заявили, что подготовить "атаку" БПЛА по объектам Черноморского флота РФ украинским военным, которые причастны к "теракту", помогли "специалисты ВМС Великобритании". А они в свою очередь, якобы "причастны к подрыву газопроводов "Северный поток".

В Минобороны Британии, в свою очередь, назвали выдуманной историей обвинения России якобы в подготовке "специалистами ВМС Британии" украинских военных для совершения "атаки" БПЛА в Севастопольской бухте. Они считают, что обвинение их в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" это лишь попытка РФ отвлечь внимание от поражения в войне.

После этого стало известно, что посол Великобритании будет вызван в российский МИД в связи с так называемыми "атаками" на Севастополь 29 октября. Это, как заявили в Кремле, будет ответом на якобы "причастность" британских специалистов к "диверсиям" на "Северных потоках" и якобы подготовку ВСУ к "теракту" в крымской бухте.

Блокирование "зерновой сделки"

Кроме "причастности" Британии к "атаке" БПЛА на Севастопольскую бухту в "расследовании" ЧП российской стороны указывалось, что беспилотники, которые якобы "атаковали" Севастопольскую бухту в субботу, 29 октября, были запущены с побережья неподалеку Одессы. В Минобороны РФ считают, что якобы один из них даже был запущен с борта корабля, задействованного в вывозе агропродукции из Украины по "зерновому коридору". Якобы именно эти "аргументы" стали одной из причин выхода России из "зерновой сделки", о котором было объявлено в день "атаки" на Крым 29 октября. Уже на следующий день, 30 октября, из порта Одесской области не вышло судно IKARIA ANGEL. Оно должно было доставить 40 тысяч тонн зерна в Эфиопию, находящуюся на грани голода. Хотя в Украине заявили, что не намерены прекращать работу "зернового коридора", который обеспечивает продовольствием миллионы человек в странах Африки, Азии и Европы. Позже президент РФ Владимир Путин придумал оправдание срыва "зернового соглашения", но заявил, что РФ из него не вышла. А в ООН посчитали, что, несмотря на заявления России, "зерновое соглашение" остается в силе.

Но уже 2 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о возобновлении работы "зернового коридора". Россия также официально подтвердила, что сделка возобновляется.