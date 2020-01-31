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МВФ заявил о готовности оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом

Новости » Политика     31.01.2020 - 10:21
МВФ заявил о готовности оказать помощь Китаю в борьбе с коронавирусом
Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

МВФ высоко оценивает усилия китайских властей

Международный валютный фонд (МВФ) высоко оценивает усилия китайских властей по борьбе с новым типом коронавируса. Об этом сообщают китайские СМИ.

Представитель фонда Джерри Райс заявил, что МВФ внимательно следит за ситуацией в Китае.

"МВФ готов помочь странам справиться с экономическими последствиями нового коронавируса", - заявил Райс.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус зафиксирован уже в 18 странах за пределами Китая. Кроме того, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ призвала все страны готовиться к противодействию новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Также врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль.

Кроме того, в результате распространения вируса уже умерли 212 человек

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