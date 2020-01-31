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МВФ заявив про готовність надати допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом

Новини » Політика     31.01.2020 - 10:21
МВФ заявив про готовність надати допомогу Китаю у боротьбі з коронавірусом
Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)

МВФ високо оцінює зусилля китайської влади

Міжнародний валютний фонд (МВФ) високо оцінює зусилля китайської влади щодо боротьби з новим типом коронавірусу. Про це повідомляють китайські ЗМІ.

Представник фонду Джеррі Райс заявив, що МВФ уважно стежить за ситуацією в Китаї.

"МВФ готовий допомогти країнам впоратися з економічними наслідками нового коронавірусу", - заявив Райс.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Коронавірус зафіксований вже в 18 країнах за межами Китаю. Крім того, вірус поширився на всі провінції і регіони материкового Китаю.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ закликала всі країни готуватися до протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався у китайському місті Ухань.

Також лікарі назвали головні симптоми коронавіруса з Китаю - кашель, лихоманка і головний біль.

Крім того, в результаті поширення вірусу вже померли 212 осіб.

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