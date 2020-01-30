ВОЗ призвала страны готовиться к противодействию коронавирусу

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ВОЗ призвала неподготовленные к вирусу страны немедленно принять необходимые меры

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала все страны готовиться противодействия новому виду коронавирус, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВОЗ.

В ВОЗ обеспокоены тем, что многие страны мира остаются неподготовленными к коронавирусу, и призывают немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия вируса.

В частности, в ВОЗ просят обеспечить быструю и открытую передачу всей информации о вспышке коронавируса. Также все страны, включительно с теми, кто еще не пострадал от нового вируса, должны выделить ресурсы для обнаружения и предотвращения вируса, а также для спасения больных.

Кроме того, частные и государственные научно-исследовательские учреждения должны срочно ускорить скоординированную разработку вакцин против коронавируса, диагностику и терапию.

Также в организации призывают поддерживать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию с помощью добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия допустила Швейцарию к европейской системе быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях из-за распространения коронавируса, вспышка которого произошла в Китае. Данная система обеспечивает скоординированную реакцию ЕС на коронавирус.