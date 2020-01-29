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Врачи назвали симптомы коронавируса из Китая

Новости » Происшествия     29.01.2020 - 12:25
Врачи назвали симптомы коронавируса из Китая
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Коронавирус вызывает опасную пневмонию

Врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалисты отметили, что у некоторых людей, которые заразились коронавирусом, может вообще не быть никаких симптомов, кроме несильной боли в горле и головная боль. В то же время, другие могут страдать от лихорадки, кашля или проблем с дыханием.

"И у небольшой части пациентов разовьется тяжелая инфекция, которая может повредить легкие или вызвать пневмонию, опасное для жизни состояние, которое вызывает отек и накопление жидкости в легких", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января в Украине зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом, однако это не был коронавирус из Китая.

Также сегодня еще одна страна подтвердила первые случаи заражения коронавирусом - это ОАЭ. В целом этот вирус зафиксирован в 15 странах.

А тем временем, уханьский коронавирус из Китая продолжает распространяться, уже зафиксированы более 6000 случаев заболевания. По меньшей мере 132 человека погибли.

Напомним, китайские эпидемиологи установили источник коронавируса - дикие животные, торговля которыми осуществлялась на рынке "Хуанань.

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