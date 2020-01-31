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Число жертв коронавируса превысило 200 человек

Новости » Общество     31.01.2020 - 02:02
Число жертв коронавируса превысило 200 человек
Иллюстративное фото (jyllands-posten.dk)

Также сообщается о 9400 заболевших

Число погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 212 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Также региональные власти сообщают, что число заболевших коронавирусом приблизилось к 9400.

"Число погибших в результате вируса в Китае достигло 212 человек по всей стране", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 30 января в Китае подтверждено 7830 случаев заболевания уханьской пневмонией. Также сообщается, что от нового коронавируса умерли 170 человек, а 139 были выписаны из больниц после выздоровления.

РБК-Украина писало, что на экстренном заседании 30 января Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского нового типа коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Также сообщалось, что заболевания китайским коронавирусом зафиксированы в 18 странах за пределами Китая. Всего за пределами Китая было зафиксировано 98 случая заболевания коронавирусом 2019nCoV.

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