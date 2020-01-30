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ВОЗ признала вспышку коронавируса международной угрозой

Новости » В мире     30.01.2020 - 21:55
ВОЗ признала вспышку коронавируса международной угрозой
Фото: Тедрос Аданом Гебреисус (twitter.com/DrTedros)

В ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее заявление глава ВОЗ сделал по итогам экстренного заседания комитета по чрезвычайным ситуациям, связанным с распространением коронавирусом за пределами Китая.

"По всем этим причинам я объявляю чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, в связи с глобальной вспышкой", - заявил Гебреисус.

При этом глава ВОЗ отметил, что заявление о чрезвычайной ситуацией в связи со вспышкой коронавируса не является вотумом недоверия Китая.

"Мы бы видели гораздо больше случаев за пределами Китая к настоящему времени - и, возможно, смерти - если бы не усилия правительства, а также прогресс, которого они достигли, чтобы защитить своих людей и людей в мире", - отметил Гебреисус.

Напомним, по состоянию на 30 января количество заболевших коронавирусом в Китае достигло 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ призвала все страны готовиться к противодействию новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань. В ВОЗ обеспокоены тем, что многие страны мира остаются неподготовленными к коронавирусу, и призывают немедленно принять все необходимые меры для обеспечения противодействия вируса.

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