Коронавирус стремительно распространяется по всему Китаю

Иллюстративное фото (twitter.com CCTV)

Вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая

В районе Китая Тибете был выявлен первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает "Синьхуа" со ссылкой на органы здравоохранения КНР.

Таким образом, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения сообщили в 15 других странах. Ранее в Тибете объявили о закрытии всех достопримечательностей и введении обязательного двухнедельного карантина в отношении всех прибывающих туда.

Кроме того, центральнокитайская провинция Хубэй сообщила о 1032 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом.

Отметим, количество погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек.

Ранее врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль.

Как писало РБК-Украина, ранее в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 15 странах - Таиланд, Южная Корея, США, Вьетнам, Малайзия, Япония, Австралия, Камбоджа, Германия, Непал, РФ, Франция.

Также напомним, Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.