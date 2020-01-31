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Число заразившихся коронавирусом приближается к 10 000

Новости » Происшествия     31.01.2020 - 08:38
Число заразившихся коронавирусом приближается к 10 000
Иллюстративное фото (twitter.com CCTV)

За сутки подтверждено 1 982 новых случая заражения

Число заразившихся коронавирусом из Китая превысило 9,5 тысяч людей. Об этом сообщают китайские СМИ.

За сутки подтверждено 1 982 новых случая заражения. 43 человека скончались, причем 42 смерти приходятся на провинцию Хубэй. В частности, четыре новых случая заражения вирусом 2019-nCoV подтверждены в Корее.

Кроме того, в результате распространения вируса уже умерли 212 человек.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку китайского коронавируса нового типа чрезвычайной ситуацией международного значения. Коронавирус зафиксирован уже в 18 странах за пределами Китая. Кроме того, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая.

В 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе 8 случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и Соединенных Штатах Америки.

Ранее РБК-Украина писало, что ВОЗ призвала все страны готовиться к противодействию новому виду коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Также врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль.

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