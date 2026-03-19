МВФ не проти? Джерело РБК-Україна розкрило ставлення кредиторів до кешбеку від Кабміну

Міжнародний валютний фонд не має претензій до останніх соціальних ініціатив уряду України. Йдеться про нацкешбек, одноразову виплату 1500 гривень, закупівлю генераторів, кешбек на пальне та інші програми.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

Делегація проводить зустрічі з представниками української влади щодо програми розширеного фінансування EFF на 8,1 млрд євро.

Нагадаємо, вчора, 18 березня, в Києві розпочала роботу команда Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з главою місії по Україні Гевіном Греєм .

Він зазначив що цього питання обговорювали під час зустрічі 18 березня, але українська сторона запевнила що додаткові витрати на виплати будуть проводити за рахунок коштів для урядових програм та резервного фонду.

"Ніяких претензій і питань з цього приводу нема, оскільки ці ініціативи жодним чином не змінюють показники держбюджету" - заявив співрозмовник.

Як відомо, 3 березня Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою EFF - 1,5 млрд доларів. Гроші вже зараховані на рахунки та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

У рамках програми EFF до кінця березня депутати Верховної Ради мають ухвалити пакет податкових заходів. Зокрема, передбачено обов’язкову реєстрацію платниками ПДВ спрощенців із річним доходом понад 4 млн грн із 1 січня 2027 року.

Початкова ініціатива Мінфіну щодо порогу в 1 млн грн була переглянута після хвилі критики з боку бізнесу та петиції на сайті Кабміну.

Окрім того, нардепи відхилили законопроєкт №14025 щодо оподаткування доходів, отриманих через електронні платформи, який також був частиною домовленості з МВФ. Не знайшлося достатньої голосів.

Нові ініціативи Кабміну

Близько 13 мільйонів українців у квітні отримають від держави по 1500 гривень.

Окрім цього, уряд розширив програму "Нацкешбек", додавши туди компенсацію витрат на пальне.

РБК-Україна повідомляло, що вже цієї п'ятниці водії в Україні зможуть отримувати повернення коштів за заправку авто.

З 20 березня частина коштів за купівлю пального повертатиметься на спеціальну картку користувача. Головна умова для отримання бонусу - заправка має відбуватися в мережах АЗС, які офіційно приєдналися до проєкту.