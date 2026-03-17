Умова МВФ - підвищити податки: Україна може втратити кредит, - Bloomberg
Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Ризик зриву фінансування
У МВФ заявили, що Верховна Рада має час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих змін у межах чотирирічної кредитної програми.
Йдеться про підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги.
Проте народні депутати досі не змогли ухвалити зміни, висловлюючи непокору президенту Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати парламент.
"Можу сказати, що я стурбована" - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.
Переговори з депутатами
Як повідомило джерело Bloomberg, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм планують зустрітися з українськими законодавцями з 18 березня.
Мета - обговорити необхідні зміни, які мають забезпечити подальше фінансування.
Додаткові ризики для бюджету
Ситуація ускладнюється тим, що Україна може зіткнутися з нестачею коштів у найближчі місяці. Це пов’язано, зокрема, з блокуванням пакета допомоги ЄС з боку Угорщини та Словаччини.
За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, у разі дефіциту фінансування НБУ може знову вдатися до прямого кредитування уряду.
Напруження між владою і парламентом
Також ситуація ускладнюється й політичними розбіжностями. Частина депутатів не підтримує запропоновані зміни, попри тиск з боку влади.
Президент Володимир Зеленський різко відреагував на затримки.
"Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій", - заявив він.
Що відомо про транш
МВФ погодив нову програму розширеного фінансування для України. Вона розрахована на чотири роки, йдеться про 8,1 млрд доларів, які частково покриють дефіцит українського бюджету.
Перший транш - близько 1,5 мільярда доларів Україна вже отримала на початку березня.
Подальше отримання коштів залежить від виконання низки умов. Зокрема, Україна має запровадити ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним доходом понад 1 млн гривень.
Крім того, для отримання фінансування необхідно ввести податок на онлайн-продажі (зокрема через OLX), мито на всі міжнародні посилки, а також зробити військовий збір постійним.
Усі ці зміни потрібно ухвалити до кінця поточного місяця.