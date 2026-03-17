Умова МВФ - підвищити податки: Україна може втратити кредит, - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів через затягування необхідних рішень у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ризик зриву фінансування

У МВФ заявили, що Верховна Рада має час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих змін у межах чотирирічної кредитної програми.

Йдеться про підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги.

Проте народні депутати досі не змогли ухвалити зміни, висловлюючи непокору президенту Володимиру Зеленському, що потенційно може паралізувати парламент.

"Можу сказати, що я стурбована" - заявила постійна представниця МВФ в Україні Прісцилла Тоффано.

Переговори з депутатами

Як повідомило джерело Bloomberg, співробітники МВФ на чолі з головою місії Гевіном Греєм планують зустрітися з українськими законодавцями з 18 березня.

Мета - обговорити необхідні зміни, які мають забезпечити подальше фінансування.

Додаткові ризики для бюджету

Ситуація ускладнюється тим, що Україна може зіткнутися з нестачею коштів у найближчі місяці. Це пов’язано, зокрема, з блокуванням пакета допомоги ЄС з боку Угорщини та Словаччини.

За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, у разі дефіциту фінансування НБУ може знову вдатися до прямого кредитування уряду.

Напруження між владою і парламентом

Також ситуація ускладнюється й політичними розбіжностями. Частина депутатів не підтримує запропоновані зміни, попри тиск з боку влади.

Президент Володимир Зеленський різко відреагував на затримки.

"Якщо ви не служите державі в парламенті, то служіть державі на передовій", - заявив він.