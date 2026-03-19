МВФ не против? Источник РБК-Украина раскрыл отношение кредиторов к кэшбеку от Кабмина
Международный валютный фонд не имеет претензий к последним социальным инициативам правительства Украины. Речь идет о нацкешбеке, единовременной выплате 1500 гривен, закупке генераторов, кэшбеке на топливо и других программах.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.
"Никаких претензий и вопросов по этому поводу нет, поскольку эти инициативы никоим образом не меняют показатели госбюджета", - заявил собеседник.
Он отметил, что этот вопрос обсуждали во время встречи 18 марта, но украинская сторона заверила, что дополнительные расходы на выплаты будут проводить за счет средств для правительственных программ и резервного фонда.
Что известно о визите МВФ в Украину
Напомним, вчера, 18 марта, в Киеве начала работу команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем.
Делегация проводит встречи с представителями украинской власти по программе расширенного финансирования EFF на 8,1 млрд евро.
Как известно, 3 марта Украина получила первый транш от МВФ по новой программе EFF - 1,5 млрд долларов. Деньги уже зачислены на счета и будут направлены на финансирование приоритетных расходов госбюджета.
В рамках программы EFF до конца марта депутаты Верховной Рады должны принять пакет налоговых мер. В частности, предусмотрена обязательная регистрация плательщиками НДС упрощенцев с годовым доходом более 4 млн грн с 1 января 2027 года.
Изначальная инициатива Минфина относительно порога в 1 млн грн была пересмотрена после волны критики со стороны бизнеса и петиции на сайте Кабмина.
Кроме того, нардепы отклонили законопроект №14025 о налогообложении доходов, полученных через электронные платформы, который также был частью договоренности с МВФ. Не нашлось достаточного количества голосов.
Новые инициативы Кабмина
Около 13 миллионов украинцев в апреле получат от государства по 1500 гривен.
Кроме этого, правительство расширило программу "Нацкешбек", добавив туда компенсацию расходов на топливо.
РБК-Украина сообщало, что уже в эту пятницу водители в Украине смогут получать возврат средств за заправку авто.
С 20 марта часть средств за покупку топлива будет возвращаться на специальную карточку пользователя. Главное условие для получения бонуса - заправка должна происходить в сетях АЗС, которые официально присоединились к проекту.