МВФ не против? Источник РБК-Украина раскрыл отношение кредиторов к кэшбеку от Кабмина

Международный валютный фонд не имеет претензий к последним социальным инициативам правительства Украины. Речь идет о нацкешбеке, единовременной выплате 1500 гривен, закупке генераторов, кэшбеке на топливо и других программах.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в правительстве.

"Никаких претензий и вопросов по этому поводу нет, поскольку эти инициативы никоим образом не меняют показатели госбюджета", - заявил собеседник.

Он отметил, что этот вопрос обсуждали во время встречи 18 марта, но украинская сторона заверила, что дополнительные расходы на выплаты будут проводить за счет средств для правительственных программ и резервного фонда.

Что известно о визите МВФ в Украину

Напомним, вчера, 18 марта, в Киеве начала работу команда Международного валютного фонда (МВФ) во главе с главой миссии по Украине Гэвином Греем.

Делегация проводит встречи с представителями украинской власти по программе расширенного финансирования EFF на 8,1 млрд евро.