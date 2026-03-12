ua en ru
Чт, 12 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

1500 гривень від Зеленського: хто та коли отримає нову виплату

17:51 12.03.2026 Чт
2 хв
Отримати допомогу матимуть змогу не лише пенсіонери
aimg Марія Науменко
1500 гривень від Зеленського: хто та коли отримає нову виплату фото: пенсіонери отримають по 1500 грн допомоги від держави (Getty Images)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні готують нову разову соціальну виплату у розмірі 1500 грн для найвразливіших категорій населення. Допомогу отримають майже 13 млн людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільниці українського уряду в Telegram.

Читайте також: "Зимові 6500" досі не отримали 50 тисяч українців: Кабмін назвав терміни виплати

"За результатами обговорення з Президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей", - повідомила прем'єрка.

За її словами, доплату отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені громадяни, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми.

Загалом виплату можуть отримати майже 13 млн людей.

Гроші надійдуть одноразово у квітні. Їх перерахують через ті ж механізми, якими люди отримують соціальні виплати - на банківські рахунки або через Укрпошту.

"Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики", - зазначила Свириденко.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні провели індексацію пенсій. Коефіцієнт підвищення становив 12,1%, а перерахунок торкнувся близько 10 млн людей - зокрема пенсіонерів за загальним законом, військових та ліквідаторів аварії на ЧАЕС.

Мінімальна надбавка після індексації становила 100 грн, максимальна - 2595 грн. Для працюючих пенсіонерів перерахунок із урахуванням оновленого страхового стажу мають провести з 1 квітня.

Водночас у "Батьківщині" заявили, що індексація на 12% фактично не покращила становище людей, які отримують пенсії менш ніж 3 тис. грн. Там наполягають на зміні бюджету-2026, щоб підвищити виплати майже 9 млн пенсіонерів, які зараз отримують суми нижчі за прожитковий мінімум у 6400 грн.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсії в Україні Пенсіонери Юлія Свириденко Виплати
Новини
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком