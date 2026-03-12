1500 гривень від Зеленського: хто та коли отримає нову виплату

фото: пенсіонери отримають по 1500 грн допомоги від держави (Getty Images)

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що в Україні готують нову разову соціальну виплату у розмірі 1500 грн для найвразливіших категорій населення. Допомогу отримають майже 13 млн людей.

"За результатами обговорення з Президентом України готуємо новий пакет підтримки для людей", - повідомила прем'єрка. За її словами, доплату отримають пенсіонери за віком, люди з інвалідністю, малозабезпечені громадяни, отримувачі базової соціальної допомоги, внутрішньо переміщені особи та сім’ї з дітьми. Загалом виплату можуть отримати майже 13 млн людей. Гроші надійдуть одноразово у квітні. Їх перерахують через ті ж механізми, якими люди отримують соціальні виплати - на банківські рахунки або через Укрпошту. "Виплати будуть здійснені в межах чинних бюджетних програм Мінсоцполітики", - зазначила Свириденко.