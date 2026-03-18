Представники МВФ прибули до України і розпочали переговори щодо реформ

12:29 18.03.2026 Ср
Раніше МВФ висловив занепокоєння щодо отримання Україною залишку пакету фінансування
aimg Ірина Глухова
У середу, 18 березня, до України прибула місія Міжнародного валютного фонду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні (МВФ) Прішила Тофано.

За її словами, сьогодні фахівці МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочали серію зустрічей з представниками української влади та іншими партнерами у контексті візиту персоналу Фонду.

"Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах", - повідомила постійна представниця МВФ в Україні Прішила Тофано.

Що передувало

Нагадаємо, раніше МВФ погодив нову програму розширеного фінансування для України. Вона розрахована на чотири роки, йдеться про 8,1 млрд доларів, які частково покриють дефіцит українського бюджету.

Перший транш - близько 1,5 мільярда доларів Україна вже отримала на початку березня. Подальше отримання коштів залежить від виконання низки умов.

Вчора видання Bloomberg написало, що МВФ висловив стурбованість щодо здатності України отримати решту фінансування з пакету на 8,1 млрд доларів через бездіяльність народних депутатів.

У МВФ заявили, що Верховна Рада має час до кінця березня, щоб ухвалити низку законодавчих змін у межах чотирирічної кредитної програми.

Йдеться про підвищення податків для бізнесу та населення. Саме ці кроки є умовою для отримання наступних траншів допомоги. Однак народні депутати досі не змогли ухвалити зміни.

