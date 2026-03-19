Кабмін найближчими днями подасть до Ради єдиний законопроєкт щодо податків, - джерело

Кабінет міністрів найближчими днями планує подати до Верховної Ради єдиний законопроєкт із усіма податковими та митними змінами, прийняття яких необхідне для виконання умов кредиту МВФ.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в уряді.

"Законопроєкт уже готовий і найближчими днями буде поданий на розгляд Кабміну", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що законопроєкт об'єднає ініціативу щодо введення ПДВ для ФОП, оподаткування інтернет-платформ і мита на всі посилки з-за кордону, а також продовження дії військового збору на післявоєнний період.

Єдиний законопроєкт щодо податків

Нагадаємо, у лютому Міжнародний валютний фонд скасував попередні умови для нової кредитної програми України на 8,1 млрд доларів. Йдеться про вимоги щодо ПДВ для ФОПів, мит на посилки, податку для цифрових-платформ і військового збору.

Водночас,прем'єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що всі податкові і митні зміни, які виведені з категорії prior actions, стануть структурними маяками, які треба буде виконати для наступного перегляду програми.

Для цього законопроекти про цифрові платформи, оподаткування посилок, продовження дії 5% військового збору, а також введення ПДВ для ФОПів, об’єднають в один великий законопроект (Beautiful Tax Bill).

Стосовно ПДВ для ФОПів, досягнуто домовленості, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн гривень. Таким чином він торкнеться вже не 660 тисяч представників малого бізнесу, а 257 тисяч.

Новий Beautiful Tax Bill треба буде прийняти вже в березні. Але поки, по словам прем’єра, голосів в Раді для цього немає в необхідній кількості.