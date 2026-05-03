Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ
Атака Росії на Київську область ввечері 2 травня була нетиповою. Окупанти застосували дрони-імітатори "Пародія", щоб відволікти увагу ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова у Telegram.
"Вчорашня атака дронів на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд безпілотників", - повідомив "Флеш".
За його словами, ворог, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував дрони-імітатори "Пародія".
Завдання такого дрона - відволікати увагу української ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над територією Київщини.
Фото: росіяни 2 травня запускали на Київщину дрони-імітатори "Пародія" (t.me/serhii_flash)
"Противник постійно випробовує нові тактики застосування дронів. Завдання Сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - зазначив радник міністра оборони.
Нагадаємо, ввечері 2 травня у Києві лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона - місто атакували російські дрони.
Ввечері монітори зафіксували велику кількість безпілотників, що тримали курс на столицю.
О 16:30 Повітряні сили повідомили про загрозу підльоту ворожих безпілотників. Атака тривала до ночі. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих дронах.