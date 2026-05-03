ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ

12:55 03.05.2026 Нд
1 хв
Ворог намагався відволікти увагу ППО
aimg Тетяна Степанова
Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ Фото: росіяни запускали на Київщину дрони-імітатори "Пародія" (t.me/serhii_flash)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Атака Росії на Київську область ввечері 2 травня була нетиповою. Окупанти застосували дрони-імітатори "Пародія", щоб відволікти увагу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова у Telegram.

"Вчорашня атака дронів на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд безпілотників", - повідомив "Флеш".

За його словами, ворог, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував дрони-імітатори "Пародія".

Завдання такого дрона - відволікати увагу української ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над територією Київщини.

Фото: росіяни 2 травня запускали на Київщину дрони-імітатори "Пародія" (t.me/serhii_flash)

"Противник постійно випробовує нові тактики застосування дронів. Завдання Сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - зазначив радник міністра оборони.

Нагадаємо, ввечері 2 травня у Києві лунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона - місто атакували російські дрони.

Ввечері монітори зафіксували велику кількість безпілотників, що тримали курс на столицю.

О 16:30 Повітряні сили повідомили про загрозу підльоту ворожих безпілотників. Атака тривала до ночі. Сили ППО успішно відпрацювали по ворожих дронах.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область Війна в Україні Дрони Атака дронів
Новини
Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Летіли дрони та балістика, майже 20 прильотів: як ППО відпрацювала по цілях РФ
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги