Вчорашня атака на Київщину була нетиповою: "Флеш" показав, які дрони запускала РФ

Атака Росії на Київську область ввечері 2 травня була нетиповою. Окупанти застосували дрони-імітатори "Пародія", щоб відволікти увагу ППО.

"Вчорашня атака дронів на Київську область відрізнялася від звичайних. У кількох районах люди звернули увагу на нетиповий вигляд безпілотників", - повідомив "Флеш". За його словами, ворог, після тривалої перерви в кілька місяців, масово застосував дрони-імітатори "Пародія". Завдання такого дрона - відволікати увагу української ППО, тому десятки таких безпілотників кружляли над територією Київщини. Фото: росіяни 2 травня запускали на Київщину дрони-імітатори "Пародія" (t.me/serhii_flash) "Противник постійно випробовує нові тактики застосування дронів. Завдання Сил оборони - аналізувати, вивчати, прогнозувати і, звичайно, протидіяти", - зазначив радник міністра оборони.