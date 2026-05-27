Місія МВФ прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень

До України прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони починають перший офіційний огляд багатомільярдної фінансової програми для країни.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українськими чиновниками та іншими партнерами. Це перший перегляд у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування - EFF. Загальна сума програми - 8,1 мільярда доларів. Що обговорюватимуть На переговорах йтиметься про два напрямки: макроекономічна політика - як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом;

- як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом; ключові структурні реформи - зміни в економіці та держуправлінні, які вимагає МВФ як умову фінансування. Паралельно місія проводить консультації за Статтею IV Угод МВФ - це щорічна стандартна процедура оцінки економічного стану країни. EFF - це програма розширеного фінансування від МВФ. Простіше кажучи, фонд виділяє країні гроші частинами - але за умови, що вона виконує певні вимоги. Перш ніж перерахувати наступний транш, МВФ перевіряє, чи дотримується держава домовленостей.

Нагадаємо, Верховна рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок - а це одна з умов МВФ для продовження фінансування України. Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін вже шукає варіанти, як виконати цю вимогу фонду іншим шляхом. Тим часом МВФ прогнозує зростання української економіки лише на 2% у 2026 році. Як писало РБК-Україна, аналітики фонду розцінюють це не як повноцінне відновлення, а як режим виживання в умовах війни та високих ризиків.

