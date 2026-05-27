Місія МВФ прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень

10:54 27.05.2026 Ср
2 хв
Які вимоги перевірять першочергово?
aimg Олена Чупровська
Місія МВФ прибула до Києва на перший перегляд програми на тлі затримки податкових рішень Фото: Перша ревізія програми EFF: місія МВФ оцінить економічний стан України (Getty Images)
До України прибули представники Міжнародного валютного фонду. Вони починають перший офіційний огляд багатомільярдної фінансової програми для країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійної представниці МВФ в Україні Прішили Тофано.

Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала зустрічі з українськими чиновниками та іншими партнерами. Це перший перегляд у рамках чотирирічної програми розширеного фінансування - EFF.

Загальна сума програми - 8,1 мільярда доларів.

Що обговорюватимуть

На переговорах йтиметься про два напрямки:

  • макроекономічна політика - як Україна управляє фінансами, інфляцією, бюджетом;
  • ключові структурні реформи - зміни в економіці та держуправлінні, які вимагає МВФ як умову фінансування.

Паралельно місія проводить консультації за Статтею IV Угод МВФ - це щорічна стандартна процедура оцінки економічного стану країни.

EFF - це програма розширеного фінансування від МВФ. Простіше кажучи, фонд виділяє країні гроші частинами - але за умови, що вона виконує певні вимоги. Перш ніж перерахувати наступний транш, МВФ перевіряє, чи дотримується держава домовленостей.

Нагадаємо, Верховна рада відхилила законопроєкт про оподаткування посилок - а це одна з умов МВФ для продовження фінансування України. Як повідомляло РБК-Україна, Мінфін вже шукає варіанти, як виконати цю вимогу фонду іншим шляхом.

Тим часом МВФ прогнозує зростання української економіки лише на 2% у 2026 році. Як писало РБК-Україна, аналітики фонду розцінюють це не як повноцінне відновлення, а як режим виживання в умовах війни та високих ризиків.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Кот — кореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть