"Податок на OLX" буде? Рада ухвалила законопроєкт, але зі змінами

Верховна Рада за основу підтримала законоопроєкт №15111-д про оподаткування доходів із цифрових платформ. "За" проголосували 234 народних депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

Зміни в проєкті про "податок на OLX"

Перед голосуванням у сесійній залі пропозицію уряду доопрацювали. Якщо до парламенту Кабмін вносив №15111, то вже сьогодні, 7 квітня народні депутати підтримали в першому читанні альтернативний №15111-д, який має суттєві зміни.

Як повідомляв нардеп Ярослав Железняк, документ було значно доопрацьовано, врахувавши зауваження бізнесу та альтернативні пропозиції народних депутатів.

Жодних спеціальних рахунків

За його словами, оновлена версія законопроєкту стала значно лояльнішою до громадян і підприємців.

"Це доопрацьований текст, який ми значно доопрацювали. Зараз він не стосується вживаних товарів, немає спецрахунків та доступу до банківської таємниці", - написав Железняк у своєму Телеграм-каналі.

Обмін інформацією

№15111-д враховує правила ЄС щодо обміну податковою інформацією про продаж товарів і надання послуг через цифрові платформи.

Пільгова ставка 5% - доходи, які люди отримують через цифрові платформи (наприклад, для самозайнятих), можна оподатковувати за спрощеною ставкою 5%. При цьому:

це стосується доходів, які не збігаються з основним видом діяльності ФОП;

скасовується вимога відкривати спеціальні рахунки та розкривати банківську таємницю.

Сплата податків та звітність

Оператори платформ з-за кордону (нерезиденти) матимуть спрощені правила: звітність можна подавати раз на рік через спеціальний портал, а податки платити щомісяця в іноземній валюті.

Пільгова ставка 5% застосовується до річного доходу з цифрових платформ до 834 "мінімальних зарплат" (приблизно 7,2 млн грн).

Відсутність трудових відносин - доходи від надання особистих послуг через платформу не створюють офіційних трудових відносин між платформою та продавцем.

Коли запрацюють нові правила?

Очікується, що нові норми зможуть почати діяти не раніше 1 січня 2027 року.

Запуск можливий лише після підписання міжнародної угоди про обмін даними та приєднання до неї інших країн.

Фактично оподаткування доходів розпочнеться лише у 2028 році (за підсумками звітного 2027 року).

Нагадаємо, 10 березня Верховна Рада України не змогла ухвалити попередній законопроєкт №14025 про оподаткування цифрових платформ - документ набрав лише 168 голосів при необхідних 226.

Міжнародний валютний фонд висловив занепокоєння щодо подальшого фінансування України в межах програми на 8,1 млрд доларів. Причиною стало затягування з ухваленням рішень, необхідних для отримання цих коштів, адже законопроєкт про оподаткування цифрових платформ є одним із ключових "маяків" МВФ.