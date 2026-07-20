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Сирський розкрив стан справ у Костянтинівці, куди зайшли росіяни

11:04 20.07.2026 Пн
2 хв
Окупанти стягнули сили в Костянтинівку, але ЗСУ продовжують оборонну операцію
aimg Олена Чупровська
Сирський розкрив стан справ у Костянтинівці, куди зайшли росіяни Ілюстративне фото: яка ситуація в Костянтинівці (Getty Images)
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У Костянтинівці на Донеччині російські загарбники стягнули до 145 бійців, тоді як українські підрозділи продовжують у місті пошук та знищення ворожих диверсантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Ситуація на Костянтинівському напрямку

Головнокомандувач побував у районі бойових дій на Костянтинівському напрямку. Він заслухав доповіді командування 19-го армійського корпусу, а також командирів бригад і підрозділів про оперативну обстановку та стан забезпечення військ.

Головний акцент - на нарощенні застосування безпілотних систем усіх типів. Це має:

  • посилити вогневий вплив на ворога;
  • зменшити ризики для життя українських воїнів.

Костянтинівський напрямок залишається одним із найгарячіших на всій лінії фронту. Щодоби ворог здійснює тут до 20 атак і не припиняє спроб проникнути углиб міста.

Скільки окупантів у місті

За даними розвідки, у Костянтинівці накопичилося до 145 російських військових. Українські підрозділи продовжують контрдиверсійні заходи, щоб виявити та знищити ворожу піхоту і вогневі позиції.

Для цього наші воїни проводять пошуково-ударні дії, масово застосовують FPV-дрони та скиди з безпілотників.

Втрати росіян за добу

Лише за 18 липня втрати ворога в Костянтинівці становили 21 особу вбитими і шестеро - пораненими. Українські захисники також уразили шість ворожих укриттів.

"Перед українськими захисниками стоїть завдання захисту Костянтинівки і максимального ураження окупантів, і ми його виконуємо", - зазначив Сирський.

Що відомо про атаку окупантів на Костянтинівку

Нагадаємо, 3 липня диктатор Росії Володимир Путін заявив про нібито захоплення російськими військами Костянтинівки, хоча ситуація на фронті цьому не відповідала.

Наступного дня президент України Володимир Зеленський запропонував главі Кремля провести особисту зустріч у Костянтинівці, якщо місто справді перебуває під контролем Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, у Кремлі відмовились від такої пропозиції та знову закликали зустрітися в Москві. Тоді ж Міноборони Росії запропонувало тимчасово припинити обстріли міста нібито для передачі тіл загиблих військових.

Начальник безпілотних систем 40-ї окремої бригади морської піхоти Олександр Анікольчук пояснив, навіщо Росії потрібна пауза в боях за Костянтинівку: за його словами, місто перетворилося на суцільну "сіру зону", і росіяни хочуть розібратися в реальній лінії зіткнення.

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