"Мушу взаємодіяти": Забарний вперше висловився про Сафонова в ПСЖ

Понеділок 01 вересня 2025 10:14
UA EN RU
"Мушу взаємодіяти": Забарний вперше висловився про Сафонова в ПСЖ Ілля Забарний (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник Ілля Забарний вперше прокоментував ситуацію з російським воротарем Матвєєм Сафоновим, який залишається у складі французького ПСЖ попри повномасштабну війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Забарного YouTube-каналу "Футбол 360".

Сафонов досі в ПСЖ

Забарний став гравцем паризького клубу влітку, підписавши контракт на п’ять років. Його трансфер став одним із найгучніших переходів для українських футболістів останніх років, адже ПСЖ - чинний переможець Ліги чемпіонів і один із головних грандів світового футболу.

За інформацією журналістів, під час переговорів про перехід український центрбек висував умову - аби російський воротар покинув команду.

Втім, на момент підписання контракту ситуація залишалася невизначеною. Сафонов, якого ПСЖ придбав у "Краснодара" в червні 2024 року за 20 млн євро, все ще перебував у складі команди. Його трансфер тоді викликав хвилю критики у Франції та за її межами, адже угода відбулася вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Французькі медіа, зокрема L’Equipe, писали, що сам Сафонов не проти залишити клуб і шукає варіанти відходу. До того ж ПСЖ встиг підписати нового воротаря - 23-річного Люку Шевальє з "Лілля" за 40 млн євро, а також відсторонив Джанлуїджі Доннарумму рішенням тренерського штабу.

Що Забарний думає про Сафонова

Тепер уперше після свого переходу Забарний публічно висловився щодо гри пліч-о-пліч із росіянином.

"Хочу подякувати ПСЖ, одному з найкращих клубів світу, за можливість представляти свою країну на міжнародній арені та грати на найвищому рівні. Водночас я маю однозначну громадянську позицію: в моїй країні четвертий рік іде повномасштабна війна. Росіяни - агресори, які марно намагаються знищити українську свободу та незалежність. Я не підтримую жодних стосунків з жодним росіянином", - заявив Забарний.

Водночас українець визнав, що професійний контракт зобов’язує його працювати в команді, навіть якщо в ній залишаються гравці з РФ.

"Я мушу взаємодіяти з ним на професійному рівні в рамках тренувань і буду виконувати свої зобов’язання перед клубом. Але поки триває війна, я повністю підтримую ізоляцію російського футболу у світі", - підкреслив він.

Зазначимо, що за короткий час у новій команді Забарний вже встиг провести два матчі. Він дебютував у чемпіонаті Франції проти "Нанта" (1:0), а згодом відіграв у видовищному поєдинку проти "Тулузи", де ПСЖ переміг 6:3.

Наступну гру паризький клуб проведе проти "Ланса" 10 вересня, а вже 17 вересня стартує в основному раунді Ліги чемпіонів матчем проти "Аталанти".

Раніше ми писали, що партнер Забарного по збірній України, екс-"гірник" Георгій Судаков став гравцем "Бенфіки".

ПСЖ Футболісти
