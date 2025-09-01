ua en ru
"Должен взаимодействовать": Забарный впервые высказался о Сафонове в ПСЖ

Понедельник 01 сентября 2025 10:14
"Должен взаимодействовать": Забарный впервые высказался о Сафонове в ПСЖ Илья Забарный (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский защитник Илья Забарный впервые прокомментировал ситуацию с российским вратарем Матвеем Сафоновым, который остается в составе французского ПСЖ несмотря на полномасштабную войну России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Забарного YouTube-каналу "Футбол 360".

Сафонов до сих пор в ПСЖ

Забарный стал игроком парижского клуба летом, подписав контракт на пять лет. Его трансфер стал одним из самых громких переходов для украинских футболистов последних лет, ведь ПСЖ - действующий победитель Лиги чемпионов и один из главных грандов мирового футбола.

По информации журналистов, во время переговоров о переходе украинский центрбек выдвигал условие - чтобы российский вратарь покинул команду.

Впрочем, на момент подписания контракта ситуация оставалась неопределенной. Сафонов, которого ПСЖ приобрел у "Краснодара" в июне 2024 года за 20 млн евро, все еще находился в составе команды. Его трансфер тогда вызвал волну критики во Франции и за ее пределами, ведь сделка состоялась уже во время полномасштабного вторжения России в Украину.

Французские медиа, в частности L'Equipe, писали, что сам Сафонов не против покинуть клуб и ищет варианты ухода. К тому же ПСЖ успел подписать нового вратаря - 23-летнего Люку Шевалье из "Лилля" за 40 млн евро, а также отстранил Джанлуиджи Доннарумму решением тренерского штаба.

Что Забарный думает о Сафонове

Теперь впервые после своего перехода Забарный публично высказался об игре бок о бок с россиянином.

"Хочу поблагодарить ПСЖ, один из лучших клубов мира, за возможность представлять свою страну на международной арене и играть на самом высоком уровне. В то же время я имею однозначную гражданскую позицию: в моей стране четвертый год идет полномасштабная война. Россияне - агрессоры, которые тщетно пытаются уничтожить украинскую свободу и независимость. Я не поддерживаю никаких отношений ни с одним россиянином", - заявил Забарный.

В то же время украинец признал, что профессиональный контракт обязывает его работать в команде, даже если в ней остаются игроки из РФ.

"Я должен взаимодействовать с ним на профессиональном уровне в рамках тренировок и буду выполнять свои обязательства перед клубом. Но пока идет война, я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола в мире", - подчеркнул он.

Отметим, что за короткое время в новой команде Забарный уже успел провести два матча. Он дебютировал в чемпионате Франции против "Нанта" (1:0), а затем сыграл в зрелищном поединке против "Тулузы", где ПСЖ победил 6:3.

Следующую игру парижский клуб проведет против "Ланса" 10 сентября, а уже 17 сентября стартует в основном раунде Лиги чемпионов матчем против "Аталанты".

Ранее мы писали, что партнер Забарного по сборной Украины, экс-"горняк" Георгий Судаков стал игроком "Бенфики".

