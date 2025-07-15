ua en ru
Вт, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

ПСЖ хоче продати трьох футболістів заради Забарного. Росіянина у списку немає

Вівторок 15 липня 2025 11:21
UA EN RU
ПСЖ хоче продати трьох футболістів заради Забарного. Росіянина у списку немає Ілля Забарний (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Французький ПСЖ розглядає можливість продажу одразу трьох своїх гравців під час поточного літнього трансферного вікна, щоб залучити кошти для суттєвого посилення складу, ключовою метою якого є підписання українського центрального захисника Іллі Забарного, який нині виступає за англійський "Борнмут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетну газету L'Equipe.

Хто у "чорному списку" парижан?

За даними джерела, до "чорного списку" гравців, яких ПСЖ готовий продати, увійшли:

  • французький захисник Лукас Ернандес
  • корейський півзахисник Лі Канг Ін
  • португальський нападник Гонсалу Рамуш

Це тріо відігравало здебільшого другорядні ролі в історичному сезоні парижан, хоча клуб і здобув требл, включаючи перший в історії тріумф у Лізі чемпіонів. Рамуш, Лі та Ернандес здебільшого виходили на поле з лави запасних.

Крім того, продаж цих гравців може принести клубу значні кошти для подальших інвестицій у нових гравців.

Так, за даними Transfermarkt, ринкова вартість Ернандеса і Лі сягає нині 25 млн євро, Рамуша - 40 млн євро.

Перехід Забарного у ПСЖ: що відбувається з потенційним трансфером?

Видання наголошує, що головною причиною цих потенційних продажів є бажання ПСЖ зібрати необхідні фінанси для трансферу саме Забарного, інтерес до якого парижани проявляють ще з січня.

А збирати доведеться кругленьку суму, адже "Борнмут", у складі якого Забарний демонструє стабільну та надійну гру в Англійській Прем'єр-лізі, хоче виручити за захисника не менше 70 млн євро, тоді як парижани хочуть "урвати" його за 60 млн.

А що ж сам Ілля? Він висунув ПСЖ жорсткий ультиматум: не перейде до клубу, доки там буде російський воротар Матвєй Сафонов. І французи нібито готові оперативно розстатися з росіянином, який протирає шорти на лаві запасних, заради підписання 22-річного українця.

Цей логічний крок пояснюється бажанням уникнути потенційних політичних розбіжностей та напруги всередині команди між українським та російським гравцями.

ПСЖ хоче продати трьох футболістів заради Забарного. Росіянина у списку немаєІлля Забарний (фото: Getty Images)

Однак поки керівництво ПСЖ думає, чи варто купувати Забарного, у гру втрутився ще один претендент на українця.

За інформацією ЗМІ, англійський "Ньюкасл" запропонував "Борнмуту" за Іллю 70 млн євро. Ця пропозиція нібито змусила клуб з курортного містечка на березі Ла-Маншу припинити всі переговори з парижанами та зосередитись на угоді з "сороками".

Ти паче, для "вишень" цей трансфер є значно вигіднішим, адже, згідно з умовами контракту, 25% від суми продажу має відійти київському "Динамо", де Забарний починав професійну кар'єру.

Додамо, що трансферна вартість Забарного, за даними Transfermarkt, складає 42 млн євро.

Нагадаємо, нещодавно "Челсі" і ПСЖ визначили чемпіона світу у історичному фіналі, в якому парижани пропустили аж три голи, що свідчить про проблеми клубу у захисті.

Зазначимо, що Забарний наразі входить в топ-10 найдорожчих центрбеків світу, випереджаючи навіть зірок ПСЖ та "Інтера".

Раніше ми писали, що майбутнє ще одного українця - Віктора Циганкова - в "Жироні" опинилося під знаком питання. Каталонський клуб готовий попрощатися з вінгером вже цього літа. Він може перейти в один з клубів АПЛ.

При написанні матеріалу використовувалася інсайдерська інформація журналістів "ТаТоТаке".

Читайте РБК-Україна в Google News
ПСЖ Футбол Футболісти
Новини
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Ультиматум Трампа. Чи піде Путін на поступки після нових погроз США
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем