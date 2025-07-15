ПСЖ хоче продати трьох футболістів заради Забарного. Росіянина у списку немає

Французький ПСЖ розглядає можливість продажу одразу трьох своїх гравців під час поточного літнього трансферного вікна, щоб залучити кошти для суттєвого посилення складу, ключовою метою якого є підписання українського центрального захисника Іллі Забарного, який нині виступає за англійський "Борнмут".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторитетну газету L'Equipe .

Хто у "чорному списку" парижан?

За даними джерела, до "чорного списку" гравців, яких ПСЖ готовий продати, увійшли:

французький захисник Лукас Ернандес

корейський півзахисник Лі Канг Ін

португальський нападник Гонсалу Рамуш

Це тріо відігравало здебільшого другорядні ролі в історичному сезоні парижан, хоча клуб і здобув требл, включаючи перший в історії тріумф у Лізі чемпіонів. Рамуш, Лі та Ернандес здебільшого виходили на поле з лави запасних.

Крім того, продаж цих гравців може принести клубу значні кошти для подальших інвестицій у нових гравців.

Так, за даними Transfermarkt, ринкова вартість Ернандеса і Лі сягає нині 25 млн євро, Рамуша - 40 млн євро.

Перехід Забарного у ПСЖ: що відбувається з потенційним трансфером?

Видання наголошує, що головною причиною цих потенційних продажів є бажання ПСЖ зібрати необхідні фінанси для трансферу саме Забарного, інтерес до якого парижани проявляють ще з січня.

А збирати доведеться кругленьку суму, адже "Борнмут", у складі якого Забарний демонструє стабільну та надійну гру в Англійській Прем'єр-лізі, хоче виручити за захисника не менше 70 млн євро, тоді як парижани хочуть "урвати" його за 60 млн.

А що ж сам Ілля? Він висунув ПСЖ жорсткий ультиматум: не перейде до клубу, доки там буде російський воротар Матвєй Сафонов. І французи нібито готові оперативно розстатися з росіянином, який протирає шорти на лаві запасних, заради підписання 22-річного українця.

Цей логічний крок пояснюється бажанням уникнути потенційних політичних розбіжностей та напруги всередині команди між українським та російським гравцями.

Ілля Забарний (фото: Getty Images)

Однак поки керівництво ПСЖ думає, чи варто купувати Забарного, у гру втрутився ще один претендент на українця.

За інформацією ЗМІ, англійський "Ньюкасл" запропонував "Борнмуту" за Іллю 70 млн євро. Ця пропозиція нібито змусила клуб з курортного містечка на березі Ла-Маншу припинити всі переговори з парижанами та зосередитись на угоді з "сороками".

Ти паче, для "вишень" цей трансфер є значно вигіднішим, адже, згідно з умовами контракту, 25% від суми продажу має відійти київському "Динамо", де Забарний починав професійну кар'єру.

Додамо, що трансферна вартість Забарного, за даними Transfermarkt, складає 42 млн євро.