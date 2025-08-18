ua en ru
Забарний підкорив фанатів ПСЖ: як українець провів дебютний матч

Понеділок 18 серпня 2025 09:07

Забарний підкорив фанатів ПСЖ: як українець провів дебютний матч Ілля Забарний (фото: instagram.com/psg)
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник Ілля Забарний успішно дебютував за "Парі Сен-Жермен" проти "Нанта" у чемпіонаті Франції.

Про результат матчу та виступ українця повідомляє РБК-Україна.

Як пройшов матч ПСЖ - "Нант"

Перший тайм завершився без забитих голів, хоча ПСЖ повністю контролював гру. Парижани володіли м’ячем 74% часу, завдали дев’ять ударів, двічі пробили у площину воріт та ще одного разу влучили у каркас.

Єдиний гол зустрічі було забито на 67-й хвилині. Захисник Нуну Мендеш віддав пас на Вітінью, який з межі штрафного майданчика пробив повз голкіпера “Нанта” Антоні Лопеша. Через десять хвилин міг відзначитися Гонсалу Рамос, однак його м’яч після передачі Вітіньї скасували через офсайд.

Виступ Забарного

Ілля Забарний провів на полі весь матч. За 90 хвилин українець здійснив один виніс м’яча та один перехоплення, виграв дві наземні дуелі, але поступився у двох повітряних.

Захисник виконав 64 передачі, з яких 61 була точною, проте п’ять разів втрачав м’яч.

Статистичний портал SofaScore оцінив дебют українця у 7,3 бала - це четвертий найвищий показник серед усіх учасників поєдинку.

Дебютний виступ Іллі Забарного за "Парі Сен-Жермен" (фото: instagram.com/psg)

Реакція вболівальників

Після гри фанати відзначили надійну гру українця. У соцмережах Забарного називали "справжнім босом" та підкреслювали його спокій у захисних діях.

"Забарний - відмінний дебют, браво йому", - написав один з уболівальників.

"Дуже задоволений першим матчем Іллі. Було видно, чому Луїс Енріке так наполягав на його трансфері", зазначив інший фанат.

Хоча деякі користувачі згадували кілька неточних передач на старті гри, загальна оцінка виступу українця була переважно позитивною.

Що відомо про Забарного

22-річний центральний оборонець нещодавно приєднався до ПСЖ з англійського "Борнмута" за 63 млн євро, ставши другим найдорожчим українським футболістом в історії.

У минулому сезоні за англійський клуб він зіграв 39 матчів, зробив один асист і 37 разів виходив у стартовому складі.

За збірну України Забарний провів 49 матчів і тричі забивав.

Також він входить до топ-3 наймолодших капітанів національної команди, вивівши її на поле у 22 роки й 283 дні.

Наступний матч

У другому турі Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" зустрінеться з "Анже". Матч відбудеться у п’ятницю, 22 серпня, початок о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що "Парі Сен-Жермен" у минулому сезоні здобув найпрестижніший європейський трофей - Лігу чемпіонів, ставши вперше в історії переможцем турніру. Після цього команда Луїса Енріке додала до колекції ще один титул, вигравши Суперкубок УЄФА у матчі про "Тоттенгем".

Раніше ми писали, що італійський голкіпер "Парі Сен-Жермен" Джанлуїджі Доннарумма залишає французький клуб.

Також читайте, якими були перші слова Забарного після історичного переходу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна ПСЖ Футбол
