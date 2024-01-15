Може посприяти посиленню поставок зброї: глава МЗС Північної Кореї прибула до Росії
Міністерка закордонних справ Північної Кореї Чхо Сон Хуей прибула до Росії із дводенним візитом. Дана поїздка проходить на тлі звинувачень в сторону Пхеньяну у поставці Москві озброєння для війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У повідомленні зазначають, що Чхо перебуватиме в Росії до середи. Це перша поїздка міністерки закордонних справ КНДР до РФ після її спільного з Кім Чен Ином візиту до країни-агресора.
Тоді північнокорейський лідер зустрівся з Путіним, який прийняв запрошення на зустрічну поїздку до Пхеньяну та посилив постачання зброї. Вона поповнила арсенал Кремля для нападу на Україну.
США та Південна Корея заявили, що невдовзі після візиту Кіма Чен Ина Північна Корея почала відправляти до Росії більше мільйона артилерійських снарядів і деяких зі своїх новітніх балістичних ракет, які потрапили на поле бою під час нападу Путіна на Україну.
Чхо має намір провести переговори з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, який восени вперше за 5 років відвідав Пхеньян у рамках серії зустрічей високого рівня між КНДР та РФ.
У виданні зауважують, що звинувачення від США та Південної Кореї в постачанні зброї Кім Чен Ином для підтримки Путіна в українській війні надходять вже кілька місяців, проте Пхеньян і Москва їх заперечують.
"Співпраця з Росією, ймовірно, надасть потужний поштовх економіці Кіма, яка постраждала від санкцій, і водночас допоможе лідеру Північної Кореї з його планами розгорнути низку шпигунських супутників, щоб стежити за військами США в регіоні", - припускають у повідомленні.
Передача зброї КНДР до Росії
Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.
За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.
Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.
Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.
Представники ГУР МО заявили, що Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками відомства, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.
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