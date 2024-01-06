Росія випустила по Харкову 2 січня північнокорейську ракету: представлені докази

Російські війска при завданні ударів по Харкову в минулий вівторок, 2 січня, використали ракету, отриману з Північної Кореї. Відповідні докази сьогодні, 6 січня, надала прокуратура Харківської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами речника прокуратури Дмитра Чубенка, одна з кількох ракет, що влучили по місту 2 січня, візуально і технічно відрізнялася від російських зразків.

"Метод виробництва не дуже сучасний. Є відхилення від стандартних ракет "Іскандер", які ми бачили раніше під час ударів по Харкову. Ця ракета схожа на одну з північнокорейських ракет", - сказав він журналістам, демонструючи залишки.

Представник прокуратури зазначив, що ця ракета була трохи більшою за діаметр російського "Іскандер", а її сопло, внутрішні електричні обмотки та задня частина також відрізнялися.

"Тому ми схиляємося до версії, що це може бути ракета, яку поставила Північна Корея", - розповів Чубенко.

Разом з тим точну назву моделі ракети наразі він назвати відмовився.

Ракетний удар по Харкову 2 січня

Нагадаємо, 2 січня близько 07:30 російські окупанти завдали масований ракетний удар по цивільних обʼєктах центральної частини Харкова. Зафіксовано 3 влучання ракет у Шевченківському районі.

В результаті ворожого обстрілу загинули дві людини, ще 62 були поранені.

5 січня харківські прокурори спільно зі слідчими та експертами провели додатковий огляд уламків ракет для перевірки версії щодо їх виробництва за межами РФ.

Питання передачі ракет КНДР Росії

Нагадаємо, 4 січня ввечері координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Додамо, що 4 січня The Wall Street Journal повідомляло, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Вчора глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що окупанти останнім часом обстрілювали Харків ракетами, які не було зроблено на території РФ.

Разом з тим зауважимо, що у Повітряних силах ЗСУ у коментарі вчора не змогли підтвердити інформацію про використання росіянами балістичних ракет з КНДР.

Раніше здатність української ППО збивати північнокорейські ракети оцінив експерт Валерій Рябих в коментарі РБК-Україна.