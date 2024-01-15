Может посодействовать усилению поставок оружия: глава МИД Северной Кореи прибыла в Россию

Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй прибыло в Россию с двухдневным визитом. Эта поездка проходит на фоне обвинений в сторону Пхеньяна в поставке Москве вооружения для войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В сообщении отмечают, что Чхо будет находиться в России до среды. Это первая поездка министра иностранных дел КНДР в РФ после ее совместного с Ким Чен Ином визита в страну-агрессорку.

Тогда северокорейский лидер встретился с Путиным, который принял приглашение на встречную поездку в Пхеньян и усилил поставки оружия. Оно пополнило арсенал Кремля для нападения на Украину.

США и Южная Корея заявили, что вскоре после визита Кима Чен Ына Северная Корея начала отправлять в Россию более миллиона артиллерийских снарядов и некоторые из своих новейших баллистических ракет, попавших на поле боя во время нападения Путина на Украину.

Чхо намерена провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который осенью впервые за 5 лет посетил Пхеньян в рамках серии встреч высокого уровня между КНДР и РФ.

В издании отмечают, что обвинения от США и Южной Кореи в снабжении оружия Ким Чен Ыном для поддержки Путина в украинской войне поступают уже несколько месяцев, однако Пхеньян и Москва их отрицают.

"Сотрудничество с Россией, вероятно, даст мощный толчок пострадавшей от санкций экономике Кима, и в то же время поможет лидеру Северной Кореи с его планами развернуть ряд шпионских спутников, чтобы следить за войсками США в регионе", - предполагают в сообщении.