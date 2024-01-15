Может посодействовать усилению поставок оружия: глава МИД Северной Кореи прибыла в Россию
Министерство иностранных дел Северной Кореи Чхо Сон Хуэй прибыло в Россию с двухдневным визитом. Эта поездка проходит на фоне обвинений в сторону Пхеньяна в поставке Москве вооружения для войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В сообщении отмечают, что Чхо будет находиться в России до среды. Это первая поездка министра иностранных дел КНДР в РФ после ее совместного с Ким Чен Ином визита в страну-агрессорку.
Тогда северокорейский лидер встретился с Путиным, который принял приглашение на встречную поездку в Пхеньян и усилил поставки оружия. Оно пополнило арсенал Кремля для нападения на Украину.
США и Южная Корея заявили, что вскоре после визита Кима Чен Ына Северная Корея начала отправлять в Россию более миллиона артиллерийских снарядов и некоторые из своих новейших баллистических ракет, попавших на поле боя во время нападения Путина на Украину.
Чхо намерена провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который осенью впервые за 5 лет посетил Пхеньян в рамках серии встреч высокого уровня между КНДР и РФ.
В издании отмечают, что обвинения от США и Южной Кореи в снабжении оружия Ким Чен Ыном для поддержки Путина в украинской войне поступают уже несколько месяцев, однако Пхеньян и Москва их отрицают.
"Сотрудничество с Россией, вероятно, даст мощный толчок пострадавшей от санкций экономике Кима, и в то же время поможет лидеру Северной Кореи с его планами развернуть ряд шпионских спутников, чтобы следить за войсками США в регионе", - предполагают в сообщении.
Передача оружия КНДР в Россию
Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия приобрела у Северной Кореи баллистические ракеты. Их уже использовали для ударов по Украине.
По данным The Wall Street Journal, КНДР могла передать российской армии несколько десятков баллистических ракет для ударов по Украине.
Позже появилась информация, что оккупанты ударили по Харькову северокорейскими ракетами. Впоследствии в прокуратуре подтвердили это и рассказали детали.
Недавно в Белом доме заявили, что российские оккупанты и дальше обстреливают Украину баллистическими ракетами из Северной Кореи. Но сама КНДР отрицает это.
Представители ГУР МО заявили, что Северная Корея активно поставляла в РФ боеприпасы на протяжении всей осени. По оценкам ведомства, речь идет о примерно миллионе артиллерийских снарядов.
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