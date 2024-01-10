Росія надалі обстрілює Україну балістичними ракетами з Північної Кореї, - Білий дім

Сполучені Штати мають докази того, що російські сили впродовж останніх днів продовжували запускати по мирних містах України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресбрифінг у Білому домі.

"Як я говорив з цієї трибуни минулого тижня, КНДР недавно передала Росії пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Відтоді Росія застосувала ці ракети проти України впродовж минулого тижня",- зазначив представник Білого дому.

Він нагадав, що американська сторона вже повідомляла про перший відомий запуск Росією по Україні північнокорейської балістичної ракети 30 грудня. 2 січня агресор застосував близько десяти ракет по Запоріжжю, Києву, Харкову та інших містах.

"Потім, 6 січня російські війська знову запустили кілька північнокорейських балістичних ракет по Україні. Ми досі оцінюємо наслідки цих ударів, але можемо підтвердити, що принаймні одна з них поцілила по Харкову", - наголосив Кірбі.

З огляду на ці факти, він повідомив, що Сполучені Штати приєдналися до спільної заяви глав зовнішньополітичних відомств 47 країн, яка засуджує експорт з КНДР та закупівлю Росією північнокорейських балістичних ракет, а також застосування цих озброєнь в Україні.

Представник Білого дому також наголосив, що Сполучені Штати продовжать запроваджувати санкції проти всіх, хто сприяє незаконній передачі зброї російському агресору.

Водночас, Кірбі підкреслив, що найефективнішою допомогою Україні з боку США стало б ухвалення Конгресом нового пакету допомоги Україні без подальших зволікань.

"Росія шукає допомоги в таких країнах, як Північна Корея й Іран. Україні потрібна наша допомога, і ми закликаємо Конгрес допомогти нам забезпечити ці потреби (української сторони, - ред.)", - зазначив представник Білого дому.

Ракетні обстріли України

За останні тижні РФ суттєво посилила удари по містах України з використанням балістичних ракет.

Так, 30 грудня агресор вдарив ракетами по Дніпру і Запоріжжю. Внаслідок атаки у Запоріжжі загинули 9, а в Дніпрі - 6 людей.

2 січня Росія випустила по Україні 99 ракет різних типів і 35 дронів-камікадзе Shahed. Головною ціллю ударів був Київ та Харків. Агресор випустив по країні 12 ракет Іскандер-М/С-300/С-400 по балістичній території, а також 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".

Згодом прокуратура Харківської області повідомила, що під час обстрілу Харкова 2 січня, Росія використала північнокорейську балістичну ракету.

За даними експертів, Північна Корея на озброєнні має кілька балістичних ракет малої дальності. Одна з них є аналогом російської ракети "Іскандер".

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