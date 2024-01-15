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Скільки та яке озброєння КНДР передала Росії: дані ГУР

Укрїна , Понеділок 15 січня 2024 09:44
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Скільки та яке озброєння КНДР передала Росії: дані ГУР Фото: представник ГУР МО України Вадим Скібіцький (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова, Уляна Безпалько

Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками української розвідки, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Основний боєприпас, який постачається з КНДР - це 122 мм і 152 мм", - уточнює він.

За оцінками ГУР, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації.

"Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - зазначає Скібіцький.

Відповідаючи на запитання про постачання КНДР до Москви балістичних ракет та їх застосування по Україні, представник ГУР підкреслив, що наразі збирається відповідна інформація.

"Будуть підтверджені дані - тоді будемо говорити", - сказав наостанок він.

КНДР могла передати РФ балістичні ракети

Нагадаємо, 4 січня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

За даними The Wall Street Journal, КНДР могла передати російській армії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

Пізніше з'явилася інформація, що окупанти вдарили по Харкову північнокорейськими ракетами. Згодом у прокуратурі підтвердили це та розповіли деталі.

Нещодавно у Білому домі заявили, що російські окупанти й надалі обстрілюють Україну балістичними ракетами з Північної Кореї. Але сама КНДР заперечує це.

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