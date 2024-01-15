Скільки та яке озброєння КНДР передала Росії: дані ГУР

Північна Корея активно поставляла до РФ боєприпаси впродовж усієї осені. За оцінками української розвідки, йдеться про приблизно мільйон артилерійських снарядів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Основний боєприпас, який постачається з КНДР - це 122 мм і 152 мм", - уточнює він.

За оцінками ГУР, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської Федерації.

"Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", - зазначає Скібіцький.

Відповідаючи на запитання про постачання КНДР до Москви балістичних ракет та їх застосування по Україні, представник ГУР підкреслив, що наразі збирається відповідна інформація.

"Будуть підтверджені дані - тоді будемо говорити", - сказав наостанок він.