Мовний омбудсмен зробила заяву про блокування Telegram: чи потрібно це

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, що інформацію, яка потрапляє до українських дітей і підлітків через гаджети, можна назвати "потужною зброєю". Тож в цілому позбутися засилля російської мови могло б допомогти певне блокування соціальних мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова мовного омбудсмена в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Як уберегти дітей від "російського світу" в гаджетах

Івановська нагадала, що в цілому інформаційна політика держави - важливий інструмент. При цьому "ми через своїх дітей, через недалекоглядних батьків, інвестуємо в російську оборонку".

"Надзвичайно це потужна зброя - зброя інформативна. Починаючи від отих от методик, якими Росія славиться віддавна (КДБ, ФСБ), які впливають, я так думаю, на підсвідомість... Я більш ніж переконана - вплив на якісь там нейронні зв'язки, він відбувається", - поділилась омбудсмен.

Вона пояснила, що даючи дитині гаджет, необхідно його певним чином "убезпечувати" - через налаштування. Щоб не підсовувати молодому поколінню "зілля отруйне".

"Яке не одразу, але поступово, системно, переключає наших дітей на отой "російський світ", російський світогляд", - зауважила фахівець.

Вона додала, що мова - це "мисленнєвий конструкт".

"Як ми думаємо, якою мовою ми думаємо, в такому світоглядному полі ми перебуваємо. Так ми, відповідно, і діємо... Ми маємо - дорослі, відповідальні люди - ставити захист", - наголосила Івановська.

Чому блокування соцмереж може бути корисним

Відповідаючи на запитання, чи може допомогти "позбутися засилля російської мови серед підлітків" блокування соціальних мереж (зокрема Telegram, про що вже давно говорять політики), уповноважена із захисту державної мови відреагувала ствердно.

"Це необхідно зробити, як мені видається. Це - необхідно. Дійсно, якщо - ми стратеги, якщо ми думаємо про завтра. Якщо ми думаємо про Україну українську... В принципі, інакше і не буде", - сказала Івановська.

Інакше наша країна, на її думку, буде "просто названа територія".

"Але тут України не буде. Якщо ми не почнемо послідовно перекривати ось ці канали поширення ворожих наративів, ворожої пропаганди. Із тим треба працювати", - вважає омбудсмен.

Вона додала, що потрібно також "більш продуктивно використовувати 15 статтю закону "Про культуру" (в якій йдеться про розповсюдження та популяризацію творів літератури й мистецтва).

"Тобто вносити у списки тих виконавців, скажімо, російських виконавців, які підтримують політику своєї держави. Політику агресії. Політику знищення... І щоб виходити... Це - моя давня "пісня", моя мрія. Аби міжнародні великі стримінгові платформи зважали на законодавство країни, яка потерпає у цій жахливій війні", - поділилась Івановська.

Обмеження Telegram в Україні

Варто зазначити, що багатоплатформовий месенджер Telegram був заснований у серпні 2013 року російським підприємцем Павлом Дуровим (який є також засновником підсанкційної російської соціальної мережі "ВКонтакте").

Раніше голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин розповідав, що інформація з месенджера може видаватись секретним службам РФ, тож якщо витік інформації підтвердиться, Україна може заблокувати Telegram.

7 жовтня 2024 року стало відомо, що використання Telegram обмежать у Верховній Раді (за рекомендацією Ради національної безпеки та оборони України). Водночас українцям пояснили, що "це стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях".

9 жовтня минулого року особливий порядок доступу до Telegram запровадила Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення.

Крім того, у Нацраді висловили сподівання, що невдовзі цей месенджер буде повністю заблокований у нашій країні (як це було з "ВКонтакте" та низкою інших підсанкційних ресурсів).

Заборонили користуватися Telegram на службових пристроях також військовим і держслужбовцям (із певними винятками).

Станом на початок 2025 року обмеження на використання месенджера Telegram серед співробітників запровадив ряд університетів у різних містах України.

У деяких випадках заборона стосується обговорення навчального процесу, встановлення застосунку на робочі пристрої та навіть використання месенджера на території закладів.