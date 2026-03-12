Языковой закон в сети: почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам пора перейти на украинский
Интернет-пространство - не "серая зона" для закона. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, на что чаще всего жалуются украинцы и как ФОПам работать в сети без нарушений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию языкового омбудсмена в Facebook.
Главное:
- Реальная статистика: каждое четвертое обращение к языковому омбудсмену касается того, что украинцы видят на экранах своих компьютеров или смартфонов.
- Услуги "под прицелом": требования языкового закона распространяются не только на официальные сайты, но и на другие популярные "площадки" и соцсети.
- Стандарты в сети: владельцы бизнеса могут забывать о четких правилах насчет языковой версии сайтов "по умолчанию".
- Защита покупателей: сокрытие данных о продавце является не только нарушением, но и опасностью для клиента.
- Требования к предпринимателям: популярные блогеры и узкие специалисты, которые работают как ФОП, не могут игнорировать государственный язык в своих профилях.
На что больше всего жалуются украинцы
По словам Ивановской, вопрос соблюдения требований языкового законодательства в сфере интернета - остается одним из самых чувствительных.
Отмечается, что подавляющее большинство жалоб (поступающих в адрес Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка) касается нарушений в сфере интернет-представительств субъектов хозяйствования:
- веб-сайтов;
- страниц в социальных сетях;
- YouTube-каналов;
- Viber;
- Telegram-каналов;
- мобильных приложений и т.п.
Так, люди жалуются:
- на отсутствие украиноязычных версий сайтов;
- на некорректную работу украиноязычных версий сайтов;
- на ведение страниц в социальных сетях на русском языке (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube);
- на автоматическую загрузку русскоязычного контента вместо украиноязычного.
"По состоянию на 10 марта 2026 года в Секретариат Уполномоченного поступило 130 обращений о нарушениях в сфере функционирования веб-сайтов и интернет-представительств (что составляет 28% от общего количества обращений за текущий год)", - поделилась Ивановская.
Язык обслуживания в интернете по закону
В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.
Это касается деятельности всех субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, а также реализуют товары или услуги с помощью интернет-ресурсов (в сети):
- предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
- физических лиц-предпринимателей (ФОПов);
- других субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей и предоставляют информацию о товарах (услугах) - в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.
"Информация на государственном языке может дублироваться на других языках", - добавила Ивановская.
Как бизнесу работать в сети без нарушений
Статья 27 закона четко регламентирует деятельность субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине или реализующих здесь товары и услуги:
- интернет-представительства (в том числе веб-сайты и веб-страницы в социальных сетях) выполняются на государственном языке;
- мобильные приложения - должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.
Версии интернет-представительств на других языках допускаются, но они не могут иметь больше информации (по объему или содержанию), чем украиноязычная версия.
Важно также, что версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию - для пользователей в Украине.
"Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства и т.д.", - отметила Ивановская.
Как должны быть защищены права потребителей
Исходя из норм закона, все компании, которые работают для украинцев в сети - реализуют любую продукцию (изделия, товары) или предоставляют услуги (осуществляют работы, предоставляют обслуживание или услуги) - должны в обязательном порядке выполнять на украинском языке свои интернет-представительства:
- страницы или каналы в социальных сетях;
- интернет-магазины;
- интернет-каталоги и т.п.
Кроме того, все субъекты хозяйствования должны обеспечить надлежащее информирование потребителей о себе.
Речь идет, в частности, о размещении достоверных сведений:
- названия или ФИО физического лица-предпринимателя;
- контактных данных;
- местонахождение и т.п.
"Наличие такой информации является важным условием прозрачной и законной торговли", - подчеркнула Ивановская.
Между тем ее отсутствие:
- может свидетельствовать о возможном нарушении законодательства;
- затрудняет идентификацию продавца;
- повышает риски для потребителя (в частности получение товара или услуги ненадлежащего качества или невозможность защиты своих прав).
Обязанности блогеров и частных мастеров в сети
Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что требования законодательства насчет обслуживания клиентов на украинском касаются всех ФОПов, которые предлагают определенные товары или услуги в сети (даже через собственные социальные сети):
- блогеров;
- психологов;
- тренеров (коучей);
- маркетологов;
- стилистов;
- тарологов;
- астрологов;
- мастеров бьюти-сферы;
- фотографов;
- дизайнеров и т.п.
Куда обращаться в случае нарушений языковых прав
В завершение украинцам напомнили, что сообщить о нарушении языкового закона можно оформив соответствующую жалобу к Уполномоченному по защите государственного языка:
- либо через специальную электронную форму;
- либо отправив письмо онлайн на: lyst@mova-ombudsman.gov.ua;
- либо отправив письмо на почтовый адрес: 01001, г. Киев, ул. Крещатик 34.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине взялись за создание механизма, который позволит изъять из обращения издательскую продукцию страны-агрессора, и рассказывали, о каких книгах идет речь - исчезнет ли литература на русском совсем.
Между тем Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.
Читайте также, почему блокировка социальных сетей (в частности Telegram) может быть полезной для детей и подростков.