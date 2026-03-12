ua en ru
Языковой закон в сети: почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам пора перейти на украинский

12:10 12.03.2026 Чт
5 мин
Популярность в социальных сетях не защитит репутацию
aimg Ирина Костенко
Языковой закон в сети: почему тарологам, коучам и бьюти-блогерам пора перейти на украинский Соблюдение языкового закона в сети - важный вопрос для украинцев (фото иллюстративное: Getty Images)

Интернет-пространство - не "серая зона" для закона. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская объяснила, на что чаще всего жалуются украинцы и как ФОПам работать в сети без нарушений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию языкового омбудсмена в Facebook.

Читайте также: Штрафы за нарушение языкового закона предлагают увеличить: что может измениться

Главное:

  • Реальная статистика: каждое четвертое обращение к языковому омбудсмену касается того, что украинцы видят на экранах своих компьютеров или смартфонов.
  • Услуги "под прицелом": требования языкового закона распространяются не только на официальные сайты, но и на другие популярные "площадки" и соцсети.
  • Стандарты в сети: владельцы бизнеса могут забывать о четких правилах насчет языковой версии сайтов "по умолчанию".
  • Защита покупателей: сокрытие данных о продавце является не только нарушением, но и опасностью для клиента.
  • Требования к предпринимателям: популярные блогеры и узкие специалисты, которые работают как ФОП, не могут игнорировать государственный язык в своих профилях.

На что больше всего жалуются украинцы

По словам Ивановской, вопрос соблюдения требований языкового законодательства в сфере интернета - остается одним из самых чувствительных.

Отмечается, что подавляющее большинство жалоб (поступающих в адрес Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка) касается нарушений в сфере интернет-представительств субъектов хозяйствования:

  • веб-сайтов;
  • страниц в социальных сетях;
  • YouTube-каналов;
  • Viber;
  • Telegram-каналов;
  • мобильных приложений и т.п.

Так, люди жалуются:

  • на отсутствие украиноязычных версий сайтов;
  • на некорректную работу украиноязычных версий сайтов;
  • на ведение страниц в социальных сетях на русском языке (Instagram, Facebook, Telegram, TikTok, YouTube);
  • на автоматическую загрузку русскоязычного контента вместо украиноязычного.

"По состоянию на 10 марта 2026 года в Секретариат Уполномоченного поступило 130 обращений о нарушениях в сфере функционирования веб-сайтов и интернет-представительств (что составляет 28% от общего количества обращений за текущий год)", - поделилась Ивановская.

Язык обслуживания в интернете по закону

В соответствии со статьей 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык.

Это касается деятельности всех субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, а также реализуют товары или услуги с помощью интернет-ресурсов (в сети):

  • предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности;
  • физических лиц-предпринимателей (ФОПов);
  • других субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей и предоставляют информацию о товарах (услугах) - в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.

"Информация на государственном языке может дублироваться на других языках", - добавила Ивановская.

Как бизнесу работать в сети без нарушений

Статья 27 закона четко регламентирует деятельность субъектов хозяйствования, зарегистрированных в Украине или реализующих здесь товары и услуги:

  • интернет-представительства (в том числе веб-сайты и веб-страницы в социальных сетях) выполняются на государственном языке;
  • мобильные приложения - должны иметь версию пользовательского интерфейса на государственном языке.

Версии интернет-представительств на других языках допускаются, но они не могут иметь больше информации (по объему или содержанию), чем украиноязычная версия.

Важно также, что версия интернет-представительства на государственном языке должна загружаться по умолчанию - для пользователей в Украине.

"Это касается в том числе иностранных субъектов хозяйствования, реализующих товары и услуги в Украине и имеющих в Украине дочерние предприятия, филиалы, представительства и т.д.", - отметила Ивановская.

Как должны быть защищены права потребителей

Исходя из норм закона, все компании, которые работают для украинцев в сети - реализуют любую продукцию (изделия, товары) или предоставляют услуги (осуществляют работы, предоставляют обслуживание или услуги) - должны в обязательном порядке выполнять на украинском языке свои интернет-представительства:

  • страницы или каналы в социальных сетях;
  • интернет-магазины;
  • интернет-каталоги и т.п.

Кроме того, все субъекты хозяйствования должны обеспечить надлежащее информирование потребителей о себе.

Речь идет, в частности, о размещении достоверных сведений:

  • названия или ФИО физического лица-предпринимателя;
  • контактных данных;
  • местонахождение и т.п.

"Наличие такой информации является важным условием прозрачной и законной торговли", - подчеркнула Ивановская.

Между тем ее отсутствие:

  • может свидетельствовать о возможном нарушении законодательства;
  • затрудняет идентификацию продавца;
  • повышает риски для потребителя (в частности получение товара или услуги ненадлежащего качества или невозможность защиты своих прав).

Обязанности блогеров и частных мастеров в сети

Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что требования законодательства насчет обслуживания клиентов на украинском касаются всех ФОПов, которые предлагают определенные товары или услуги в сети (даже через собственные социальные сети):

  • блогеров;
  • психологов;
  • тренеров (коучей);
  • маркетологов;
  • стилистов;
  • тарологов;
  • астрологов;
  • мастеров бьюти-сферы;
  • фотографов;
  • дизайнеров и т.п.

Куда обращаться в случае нарушений языковых прав

В завершение украинцам напомнили, что сообщить о нарушении языкового закона можно оформив соответствующую жалобу к Уполномоченному по защите государственного языка:

  • либо через специальную электронную форму;
  • либо отправив письмо онлайн на: lyst@mova-ombudsman.gov.ua;
  • либо отправив письмо на почтовый адрес: 01001, г. Киев, ул. Крещатик 34.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине взялись за создание механизма, который позволит изъять из обращения издательскую продукцию страны-агрессора, и рассказывали, о каких книгах идет речь - исчезнет ли литература на русском совсем.

Между тем Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская предложила отменить "особый статус русского" в Украине и объяснила, возможно ли запретить русскоязычные версии сайтов.

Читайте также, почему блокировка социальных сетей (в частности Telegram) может быть полезной для детей и подростков.

