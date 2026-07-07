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На Москву летять дрони, в столиці РФ працює ППО

06:34 07.07.2026 Вт
2 хв
Мер міста повідомляє про роботу протиповітряної оборони протягом кількох годин поспіль
aimg Катерина Коваль
Фото: в місті фіксують падіння уламків безпілотників (vk.com/mchs)

У ніч на 7 липня Москва зазнала масованої атаки безпілотників. У місті протягом кількох годин працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

Що відомо станом на зараз

Відбиття атаки безпілотників триває. Сили ППО Міноборони РФ збили вже девʼять БПЛА, що летіли на Москву.

На місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Обмеження в аеропортах

У московському аеропорту Шереметьєво рейси виконують лише за погодженням із відповідними службами через тимчасові обмеження на використання повітряного простору в районі авіагавані

Нагадаємо, Зеленський заявляв, що завершення війни можна наблизити, якщо атаки на Москву змусять Путіна залишити столицю.

Оновлено 7:35

За повідомленнями Сергія Собяніна, з вечора до 6-ї ранку в напрямку Московської області пролетіло понад 430 безпілотників. Більшу частину з них нібито "знешкодили сили ППО на далеких підступах".

Українські безпілотники вже неодноразово долітали до Москви та вражали там важливі обʼєкти. У червні Україна двічі атакувала Московський нафтопереробний завод у районі Капотня - перший удар завдали 16 червня, другий - у ніч проти 18 червня. Після цього Московський НПЗ навряд чи відновить роботу до кінця 2026 року.

Також нещодавно росЗМІ писали, що українські захисники намагаються "вимкнути" два останні НПЗ, які постачають Москву паливом.

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