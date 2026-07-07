На Москву летят дроны, в столице РФ работает ПВО

В ночь на 7 июля Москва подверглась массированной атаке беспилотников. В городе в течение нескольких часов работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина.
Отражение атаки беспилотников продолжается. Силы ПВО Минобороны РФ сбили уже девять летевших на Москву БПЛА.
На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В московском аэропорту Шереметьево рейсы выполняют только по согласованию с соответствующими службами из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани
Напомним, Зеленский заявлял, что завершение войны можно приблизить , если атаки на Москву заставят Путина покинуть столицу.
Обновлено 7:35
По сообщениям Сергея Собянина, с вечера до 6 утра в направлении Московской области пролетело более 430 беспилотников. Большую часть из них якобы "обезвредили силы ПВО на дальних подступах".
Украинские беспилотники уже не раз долетали до Москвы и поражали там важные объекты. В июне Украина дважды атаковала Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотня - первый удар нанесли 16 июня, второй - в ночь на 18 июня. После этого Московский НПЗ вряд ли возобновит работу до конца 2026 года.
Также недавно росСМИ писали, что украинские защитники пытаются "выключить" два последних НПЗ, которые снабжают Москву топливом.