В Москві скаржаться на атаку дронів, заблокована робота кількох аеропортів
У Московській області у ніч проти 25 травня працювали сили та засоби протиповітряної оборони через безпілотники, які начебто летіли у бік столиці РФ. Була обмежена робота кількох московських аеропортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Москви Сергія Собяніна та видання "Astra".
Влада столиці РФ заявила про нібито дронову атаку, яку, за версією російської сторони, було "відбито".
"ППО Міноборони відбито атаку двох ворожих БПЛА, які летіли на Москву", - відзвітував Собянін у соцмережі близько 23:50.
Також мер столиці країни-агресора розповів про падіння уламків, та про роботу на місці спеціалістів екстрених служб.
Між тим в "Росавіації" заявили про введення обмежень на роботу у московських аеропортах "Домодєдово" та "Жуковський".
Крім того, також запровадили "план Килим" і для аеропорту Калуги. Такі обмеження пояснюють повітряною загрозою, і вони передбачають заборону та виліт та приліт рейсів.
Дронові атаки у Росії
Нагадаємо, за останній час у Росії вже кілька разів розповідали про повітряні атаки недалеко від Москви та в Підмосков'ї. Так, наприклад, вночі 22 травня російська сторона скаржилася на "масовану" атаку БПЛА як на прикордонні з Україною області, так і на Москву. Загалом в ніч проти 22 травня ударні дрони атакували сім російських областей.
У ніч проти 24 травня була чергова повітряна атака на завод "Енергія" в Липецькій області, який вже зазнавав дронових ударів добою раніше, 23 травня.
Додамо, у ніч на 21 травня ударні безпілотники масовано атакували кілька регіонів країни-агресора - вибухи лунали у Тульській і Рязанській областях. "Росавіація" призупиняла роботу аеропортів Калуги, Тули, Ярославля і Костроми.
Згодом виявилося, що дрони вдарили по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Підприємство виробляє компоненти для гаубиць, танків і ракет.
Неодавно стало відомо, що у РФ зупинив роботу оборонний завод "Стріла" в Брянській області нібито через повітряну атаку. Дане підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.
Також повідомлялося, що у Підмосков'ї у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У Подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.
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