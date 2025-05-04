У Росії "мінус" оборонний завод: ЦПД про наслідки удару по "Стрілі" в Брянській області

Російський завод "Стріла" у Брянській області вийшов з ладу після ранкового удару по ньому. Підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка в Telegram .

"Завод "Стріла" в Суземці попередньо більше не може працювати після удару. Він спеціалізується на виробництві електроніки для оборонного комплексу", - розповів керівник ЦПД.

Він додав, що російське підприємство виготовляє трансформатори, дроселі, автотрансформатори з регулюванням напруги, котушки індуктивності, фільтри та інші електротехнічні компоненти.

"Також завод виробляє радіолокаційне обладнання і співпрацює з корпорацією "Ростех", постачаючи продукцію для підприємств російського військово-промислового комплексу", - зазначив Коваленко.