Росію другу добу поспіль атакують дрони: ППО збивала цілі біля Москви

Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масовано атакують прикордонні з Україною області та Москву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, мера Москви Сергія Собяніна та російські пабліки.

В оборонному відомстві повідомили, що з 20.00 по 23.50 за Московським часом (наразі ідентичний Київському) черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 77 безпілотних літальних апаратів:

42 - над територією Курської області;

14 - над територією Бєлгородської області;

дев'ять - над територією Московського регіону;

вісім - над територією Орловської області;

два - над територією Калузької області;

по одному - над територіями Рязанської і Тульської областей.

Зокрема, мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про знищення шести безпілотників, а о 23:07 - про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.

На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.

Тульська і Липецька області

Тим часом безпілотники літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів.

До того ж, дрони атакують Тульську область. За даними Telegram-каналу Mash, жителі Пролетарського району повідомили про характерні звуки і спалахи, що почалися о 23:45.

Про вибухи в небі повідомили і жителі міста Новомосковськ Тульської області. Як повідомляє Telegram-канал SHOT, гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста. Попередньо, працювала ППО по безпілотниках.