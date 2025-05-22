Росію другу добу поспіль атакують дрони: ППО збивала цілі біля Москви
Російська Федерація другу добу поспіль перебуває під атакою ударних безпілотників. Дрони масовано атакують прикордонні з Україною області та Москву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, мера Москви Сергія Собяніна та російські пабліки.
В оборонному відомстві повідомили, що з 20.00 по 23.50 за Московським часом (наразі ідентичний Київському) черговими засобами ППО було знищено та перехоплено 77 безпілотних літальних апаратів:
- 42 - над територією Курської області;
- 14 - над територією Бєлгородської області;
- дев'ять - над територією Московського регіону;
- вісім - над територією Орловської області;
- два - над територією Калузької області;
- по одному - над територіями Рязанської і Тульської областей.
Зокрема, мер Москви Сергій Собянін о 22:29 повідомив про знищення шести безпілотників, а о 23:07 - про знищення ще трьох дронів, що летіли у напрямку російської столиці.
На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб.
Тульська і Липецька області
Тим часом безпілотники літають над містом Єлець Липецької області. Місцеві жителі чули близько чотирьох вибухів.
До того ж, дрони атакують Тульську область. За даними Telegram-каналу Mash, жителі Пролетарського району повідомили про характерні звуки і спалахи, що почалися о 23:45.
Про вибухи в небі повідомили і жителі міста Новомосковськ Тульської області. Як повідомляє Telegram-канал SHOT, гучні удари було чути близько півночі у різних частинах міста. Попередньо, працювала ППО по безпілотниках.
Дронова атака на Росію
Зазначимо, що атака дронів на Росію триває вже другу добу поспіль. В ніч на 21 травня ударні безпілотники масовано атакували кілька регіонів країни-агресора.
Зокрема, вибухи лунали у Тульській і Рязанській областях. "Росавіація" призупиняла роботу аеропортів Калуги, Тули, Ярославля і Костроми.
Згодом виявилося, що БпЛА вдарили по Болховському заводу напівпровідникових приладів в Орловській області. Підприємство виробляє компоненти для гаубиць, танків і ракет.
Вдень 21 травня над кількома європейськими областями Росії також фіксували і збивали дрони.
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