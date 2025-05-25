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В Москве жалуются на атаку дронов, заблокирована работа нескольких аэропортов

Воскресенье 25 мая 2025 00:31
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В Москве жалуются на атаку дронов, заблокирована работа нескольких аэропортов Иллюстративное фото: в Москве заявили об "отражении" атаки БПЛА (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Московской области в ночь на 25 мая работали силы и средства противовоздушной обороны из-за беспилотников, которые якобы летели в сторону столицы РФ. Была ограничена работа нескольких московских аэропортов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Москвы Сергея Собянина и издание "Astra".

Власти столицы РФ заявили о якобы дроновую атаку, которая, по версии российской стороны, была "отражена".

"ПВО Минобороны отражена атака двух вражеских БПЛА, которые летели на Москву", - отчитался Собянин в соцсети около 23:50.

Также мэр столицы страны-агрессора рассказал о падении обломков, и о работе на месте специалистов экстренных служб.

Между тем в "Росавиации" заявили о введении ограничений на работу в московских аэропортах "Домодедово" и "Жуковский".

Кроме того, также ввели "план Ковер" и для аэропорта Калуги. Такие ограничения объясняют воздушной угрозой, и они предусматривают запрет и вылет и прилет рейсов.

Дроновые атаки в России

Напомним, за последнее время в России уже несколько раз рассказывали о воздушных атаках недалеко от Москвы и Подмосковья. Так, например, ночью 22 мая российская сторона жаловалась на "массированную" атаку БПЛА как на пограничные с Украиной области, так и на Москву. Всего в ночь на 22 мая ударные дроны атаковали семь российских областей.

В ночь на 24 мая была очередная воздушная атака на завод "Энергия" в Липецкой области, который уже подвергался дроновім ударам сутки ранее, 23 мая.

Добавим, в ночь на 21 мая ударные беспилотники массированно атаковали несколько регионов страны-агрессора – взрывы раздавались в Тульской и Рязанской областях. "Росавиация" приостанавливала работу аэропортов Калуги, Тулы, Ярославля и Костромы.

Впоследствии оказалось, что дроны ударили по Болховскому заводу полупроводниковых устройств в Орловской области.Предприятие производит компоненты для гаубиц, танков и ракет.

Недавно стало известно, что в РФ остановил работу оборонный завод "Стрела" в Брянской области якобы из-за воздушной атаки. Данное предприятие работало на русском военно-промышленном комплексе.

Также сообщалось, что в Подмосковье в ночь на 5 мая были слышны взрывы.В Подольском городском округе работала ПВО из-за фиксации беспилотников, якобы двигавшихся в сторону столицы страны-агрессора.

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