Знову завод "Енергія"? У РФ кажуть про "падіння" БПЛА у промзоні Єльця після нової атаки

У Липецькій області (РФ) у ніч проти 24 травня велася робота ППО та лунали вибухи, у регіоні знову фіксували безпілотники начебто через черговий "масований наліт". Знову міг бути уражений завод "Енергія" у місті Єлець.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Липецької області Ігоря Артамонова .

Представники влади Липецької області ще після третьої години ночі заявляли про загрозу атаки БПЛА.

А вже близько п'ятої години в області оголосили про "червоний рівень" дронової загрози для міста Єлець, а також для Тербунського, Задонського, Хлевенського, Лебедянського та Данківського муніципальних районів.

Між тим зазначимо, що в місцевих пабліках писали про вибухи, які було чути в районі як Липецька, так і в Єльці. Крім того, росмедіа публікована кадри, на яких показаний вертоліт у небі в Єльці.

Вранці губернатор регіону розповів, що велася робота ППО у Липецьку та Єльці. За його словами, було "падіння безпілотників у промисловій зоні Єльця".

"За попередньою інформацією, жертв немає. На місці працюють оперативні служби. Загроза атаки БПЛА зберігається!" - розповідає російський чиновник.

Повідомлення про чергове ураження заводу "Енергія"

Додамо, що російське видання "Астра" із посиланням на розповіді мешканців Єльця пише, що у ніч проти 24 травня була чергова повітряна атака на завод "Енергія", який вже зазнавав дровових ударів добою раніше, 23 травня.

Дане підприємство спеціалізується на виробництві хімічних джерел струму, а продукція заводу "широко використовується у різних секторах, включаючи оборонну промисловість, цивільну авіацію, морський транспорт та енергетичний комплекс".

За інформацією росЗМІ, в результаті атаки "спалахнув один із цехів, поранено 9 працівників підприємства".