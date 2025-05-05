У РФ скаржаться на атаку дронів на Москву, закрили аеропорт "Внуково"

Ілюстративне фото: у Москві кажуть про "відбиття" дронової атаки (Getty Images)

У Підмосков'ї (РФ) у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У Подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.