ua en ru
Пн, 05 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У РФ скаржаться на атаку дронів на Москву, закрили аеропорт "Внуково"

Москва, Росія, Понеділок 05 травня 2025 02:57
UA EN RU
У РФ скаржаться на атаку дронів на Москву, закрили аеропорт "Внуково" Ілюстративне фото: у Москві кажуть про "відбиття" дронової атаки (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Підмосков'ї (РФ) у ніч проти 5 травня було чути вибухи. У Подольському міському окрузі працювала ППО через фіксацію безпілотників, які начебто рухалися у бік столиці країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна.

За словами московського міського голови, військовими нібито була "відбита атака чотирьох безпілотників, які летіли на Москву".

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - розповів Собянін.

Він додав, що на місці події триває робота фахівців екстрених служб.

Зауважимо, перед тим росмедіа повідомляли про оголошення "Росавіацією" плану "Килим" у московському аеропорту "Внуково".

"Попередньо через загрозу атаки БПЛА. Жителі Подільська повідомляють у домашніх чатах про шість вибухів над містом та роботу ППО", - йдеться в публікації Telegram-каналу Mash.

У РФ скаржаться на атаку дронів на Москву, закрили аеропорт &quot;Внуково&quot;

Зауважимо, що план "Килим" передбачає заборону на приймання та відправку рейсів на території летовища.

Нагадаємо, в середині квітня у Росії заявляли, що дрони "масовано" атакували місто Курськ, у якому пролунали десятки вибухів та були пожежі.

Додамо, днями у РФ поскаржилися на атаку морських дронів на Новоросійськ, де розташований порт. При цьому місцеві канали писали про комбіновану атаку.

А вчора стало відомо, що у Росії зупинив роботу оборонний завод "Стріла" в Брянській області нібито через повітряну атаку. Дане підприємство працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Подмосковье Атака дронів
NEWS
Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО
Україна отримає ще два Patriot. NYT дізналося, хто поділиться системами ППО
DAILY
Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови
Дмитро Сидоров, Юрій Дощатов Що Україна пообіцяла США в угоді про надра і як працюватиме Фонд відбудови