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Дрони вдарили по оборонному заводу в РФ: виробляє деталі для танків, САУ і ракет

Орловська область, Середа 21 травня 2025 11:20
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Дрони вдарили по оборонному заводу в РФ: виробляє деталі для танків, САУ і ракет Фото: дрони вдарили по оборонному заводу в Орловській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії був атакований завод, який виробляє компоненти для танків, гаубиць і ракет. Йдеться про Болховський завод напівпровідникових приладів у місті Болхов Орловської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка в Telegram.

Як зазначив Коваленко, Болховський завод спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління. Вони використовуються в:

  • танках Т-72Б3, Т-90М;
  • самохідних гаубицях;
  • ракетах "Іскандер" та Х-101;
  • системах РЕБ "Красуха" і "Житель";
  • тактичних засобах зв’язку армійського рівня.

Керівник ЦПД також додав, що Болховський завод в Орловській області продовжував імпортувати західні технології через треті країни та "паралельний імпорт", попри санкції. Зокрема, йдеться про компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії та навіть США.

У мережі також повідомляли, що Болховський завод напівпровідникових приладів є найбільшим підприємством у місті, його продукція використовується в оборонній промисловості й "нерідко перевершує закордонні аналоги". Російське підприємство перебуває під санкціями США.

Атака дронів на РФ

Росіяни заявили про атаку дронів на низку регіонів РФ у ніч на 21 травня. У російському Міноборони стверджують, що за ніч ППО збила нібито 127 безпілотників, а пізніше повідомило про нібито знищення ще 32 БпЛА. Над Орловською областю нібито збили 53 безпілотники

У мережі повідомляли про вибухи у районі Болховського заводу напівпровідникових приладів, там виникла пожежа.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков стверджує, що в ніч на середу над регіонами було збито 37 безпілотників, "ушкоджень та постраждалих немає".

Росавіація вночі заявляла про тимчасове закриття аеропорту Калуги. Згодом було оголошено про запровадження аналогічних заходів в аеропортах Тури, Костроми, Ярославля.

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