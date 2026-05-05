Москва без інтернету, авіаперельотів і навіть готівки: як РФ готується до "святкування" 9 травня

13:48 05.05.2026 Вт
3 хв
Чим росіяни "заплатять" за шоу Путіна?
aimg Олена Чупровська
Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)

Москва буде "святкувати" 9 травня з відключеним інтернетом, непрацюючими банкоматами і зачиненими аеропортами - все заради "безпеки" параду і його організатора особисто.

РБК-Україна зібрало все, що відомо про обмеження у Москві під час "святкування" 9 травня.

Головне:

  • Інтернет і зв'язок: у Москві на п'ять днів вимкнуть мобільний інтернет і СМС.
  • Банкомати: видача готівки може не працювати через відключення мережі.
  • Аеропорти: всі московські закриті - введено план "Килим".
  • Кремль: зачинений для відвідувачів на час параду.
  • Путін: ховається в бункері через страх замаху дронами.
  • Гості параду: приїдуть лідери семи країн, більшість - з невизнаних утворень.

На параді 9 травня у Москві вперше не буде військової техніки - цього Путін, схоже, не може собі дозволити. На шоу приїде кілька лідерів іноземних держав, але більшість із них - з невизнаних утворень чи пострадянського простору.

Підтвердили участь:

  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;
  • глава Казахстану Касим Жомарт Токаєв;
  • президент Киргизії Садир Жапаров;
  • голови невизнаних Абхазії і Південної Осетії - Бадра Гунба та Алан Гаглоєв;
  • лідер правлячої партії Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині Мілорад Додік.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо перебуватиме в Москві 9 травня і зустрінеться з хазяїном Кремля Володимиром Путіним, але парад відвідувати не збирається.

Без інтернету і СМС

Мобільні оператори розіслали москвичам повідомлення з попередженням: з 5 по 9 травня можливі збої в роботі мобільного інтернету та СМС.

"З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та смс у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня", - йдеться в розсилці операторів.

Найгостріші обмеження очікуються 5, 7 і 9 травня. Вимикатимуть:

  • увесь мобільний інтернет;
  • відправлення СМС;
  • навіть так звані "білі списки" - сайти, які зазвичай дозволені навіть у Росії.

Відключення охопить не лише центр, а й усю Москву в межах МКАД. Операторам порадили використовувати Wi-Fi і голосові дзвінки через VoLTE.

Не працюють також таксі та всі сервіси, де можна було сплачувати за послуги безготівково.

Фото: попередження в російському громадському транспорті (tеlegram)

Банкомати вже не працюють

Багато банкоматів у Москві підключені до мережі через мобільний зв'язок, а не через дротовий інтернет.

Уже фіксуються збої їх в роботі. У пабліках навіть побоюються, що виникне нестача грошей.

Жоден аеропорт не приймає рейси, Кремль буде під замком

Усі московські аеропорти зупинили роботу через введений план "Килим". Рейси не приймаються і не відправляються.

На час "святкування" Кремль повністю закриють. Туристів і відвідувачів не пускатимуть.

До "святкування" вже готуються - командування забирає найдосвідченіших військових з-під Костянтинівки, щоб показати їх на шоу 9 травня у Москві.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попереджав, що українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня.

"Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді", - каже президент.

Як повідомляло РБК-Україна, ще з початку березня 2026 року розвідка однієї з країн ЄС фіксує зростання параної в Кремлі:

Путін боїться витоків інформації, змови та замаху з дронів з боку представників власної еліти. Саме Федеральна служба охорони, а не ФСБ, як вважали раніше, стоїть за масовими відключеннями інтернету в Москві.

