Москва перед парадом Путіна масово глушитиме мобільний інтернет, - ЗМІ

13:35 04.05.2026 Пн
2 хв
Відключать навіть так звані "білі сайти"
aimg Олена Чупровська
Москва перед парадом Путіна масово глушитиме мобільний інтернет, - ЗМІ Фото: що відомо про відключення інтернету в Москві (Getty Images)
Москвичі на п'ять днів можуть залишитися без мобільного інтернету та СМС. Офіційно - заради "безпеки" під час параду 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Що написали в повідомленні

Мобільні оператори вже розіслали клієнтам попередження про обмеження зв'язку з 5 по 9 травня. Текст розсилки звучить так:

"З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та смс у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня", - йдеться у повідомленні.

Оператори порекомендували використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету, а для голосових дзвінків використовувати функцію VoLTE в налаштуваннях смартфона.

Де і коли відключать

Найжорсткіші обмеження очікуються 5, 7 і 9 травня. Під обмеження може потрапити:

  • увесь мобільний інтернет;
  • відправлення СМС;
  • навіть так звані "білі списки" - сайти, які зазвичай дозволені;.

Відключення торкнеться не лише центру міста, а й усієї Москви в межах МКАД.

Нагадаємо, напередодні параду 9 травня у Кремлі почали говорити про тимчасове перемир'я. Втім, прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін ще не визначився, у які саме дні діятиме анонсоване "перемир'я", і рішення досі не ухвалено.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський пояснив справжній намір Москви.

На його думку, Кремль хоче використати коротке припинення вогню виключно для того, щоб убезпечити свій військовий парад від можливих українських ударів, а після його завершення - відновити атаки.

Зеленський наголосив, що Україна не дозволить перетворити це на тактичний обман.

Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
