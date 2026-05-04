Москва перед парадом Путіна масово глушитиме мобільний інтернет, - ЗМІ
Москвичі на п'ять днів можуть залишитися без мобільного інтернету та СМС. Офіційно - заради "безпеки" під час параду 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Що написали в повідомленні
Мобільні оператори вже розіслали клієнтам попередження про обмеження зв'язку з 5 по 9 травня. Текст розсилки звучить так:
"З метою забезпечення заходів безпеки в Москві можливі тимчасові обмеження в роботі мобільного інтернету та смс у період підготовки та проведення святкових заходів з 5 по 9 травня", - йдеться у повідомленні.
Оператори порекомендували використовувати Wi-Fi для доступу до інтернету, а для голосових дзвінків використовувати функцію VoLTE в налаштуваннях смартфона.
Де і коли відключать
Найжорсткіші обмеження очікуються 5, 7 і 9 травня. Під обмеження може потрапити:
- увесь мобільний інтернет;
- відправлення СМС;
- навіть так звані "білі списки" - сайти, які зазвичай дозволені;.
Відключення торкнеться не лише центру міста, а й усієї Москви в межах МКАД.
Нагадаємо, напередодні параду 9 травня у Кремлі почали говорити про тимчасове перемир'я. Втім, прессекретар глави Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Путін ще не визначився, у які саме дні діятиме анонсоване "перемир'я", і рішення досі не ухвалено.
Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський пояснив справжній намір Москви.
На його думку, Кремль хоче використати коротке припинення вогню виключно для того, щоб убезпечити свій військовий парад від можливих українських ударів, а після його завершення - відновити атаки.
Зеленський наголосив, що Україна не дозволить перетворити це на тактичний обман.