ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

РФ забирає з фронту боєздатних солдатів на шоу в Москві, залишаючи кволих і непідготовлених

07:30 05.05.2026 Вт
2 хв
Кремль відбирає найкращих військових на Костянтинівському напрямку для параду на 9 травня
aimg Юлія Маловічко
РФ забирає з фронту боєздатних солдатів на шоу в Москві, залишаючи кволих і непідготовлених Фото: російський військовий (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Кремль забирає з фронту найкращих солдатів, щоб показати їх на шоу в Москві - на параді 9 травня. У підсумку залишаються недосвідчені, через що ворог зазнає втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ в Telegram.

Читайте також: "АТЕШ" зірвав постачання окупантів у Луганську: знищено військову вантажівку

"Агенти АТЕШ повідомляють, що на Костянтинівському напрямку в 4-й ОМБр і 1-му мотострілецькому полку напередодні параду Перемоги 9 травня з фронту масово виводять боєздатних військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупантів перекидають у тил для репетицій і підготовки до параду в Москві, залишаючи позиції на передовій у руках тих, хто залишився. Як пишуть у русі, у підсумку на фронті залишаються кволі та непідготовлені.

"Фронт тримається на "резерві" з тих, хто ледь здатний воювати, що призводить до повного хаосу в обороні", - додали в АТЕШ.

Повідомляється, що через це тактика ведення боїв у росіян кардинально змінилася - тепер вони беруть не якістю, а кількістю.

"Кидають в атаки натовпи непідготовлених солдатів, щоб хоч якось компенсувати брак професіоналів. Результат передбачуваний - кількість "200" (убитих) і "300" (поранених) різко зросла, втрати б'ють рекорди, а мораль у підрозділах на нулі", - додали партизани.

Нагадаємо, РФ запропонувала Україні тимчасове припинення вогню на період проведення параду в Москві 9 травня.

У разі, якщо Київ не стане дотримуватися тимчасової тиші, Кремль обіцяє атакувати Київ

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Парад у Москві Війна в Україні
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Воєнна страховка для бізнесу: скільки коштує захист та як зробити його більш доступним