РФ забирає з фронту боєздатних солдатів на шоу в Москві, залишаючи кволих і непідготовлених

Кремль забирає з фронту найкращих солдатів, щоб показати їх на шоу в Москві - на параді 9 травня. У підсумку залишаються недосвідчені, через що ворог зазнає втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на партизанський рух АТЕШ в Telegram.

"Агенти АТЕШ повідомляють, що на Костянтинівському напрямку в 4-й ОМБр і 1-му мотострілецькому полку напередодні параду Перемоги 9 травня з фронту масово виводять боєздатних військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупантів перекидають у тил для репетицій і підготовки до параду в Москві, залишаючи позиції на передовій у руках тих, хто залишився. Як пишуть у русі, у підсумку на фронті залишаються кволі та непідготовлені.

"Фронт тримається на "резерві" з тих, хто ледь здатний воювати, що призводить до повного хаосу в обороні", - додали в АТЕШ.

Повідомляється, що через це тактика ведення боїв у росіян кардинально змінилася - тепер вони беруть не якістю, а кількістю.

"Кидають в атаки натовпи непідготовлених солдатів, щоб хоч якось компенсувати брак професіоналів. Результат передбачуваний - кількість "200" (убитих) і "300" (поранених) різко зросла, втрати б'ють рекорди, а мораль у підрозділах на нулі", - додали партизани.