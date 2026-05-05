Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к "празднованию" 9 мая

Москва будет "праздновать" 9 мая с отключенным интернетом, неработающими банкоматами и закрытыми аэропортами - все ради "безопасности" парада и его организатора лично.
РБК-Украина собрало все, что известно об ограничениях в Москве во время "празднования" 9 мая.
Главное:
На параде 9 мая в Москве впервые не будет военной техники - этого Путин, похоже, не может себе позволить. На шоу приедет несколько лидеров иностранных государств, но большинство из них - из непризнанных образований или постсоветского пространства.
Подтвердили участие:
Премьер Словакии Роберт Фицо будет находиться в Москве 9 мая и встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным, но парад посещать не собирается.
Мобильные операторы разослали москвичам сообщения с предупреждением: с 5 по 9 мая возможны сбои в работе мобильного интернета и СМС.
"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в рассылке операторов.
Самые острые ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Будут выключать:
Отключение охватит не только центр, но и всю Москву в пределах МКАД. Операторам посоветовали использовать Wi-Fi и голосовые звонки через VoLTE.
Не работают также такси и все сервисы, где можно было платить за услуги безналично.
Многие банкоматы в Москве подключены к сети через мобильную связь, а не через проводной интернет.
Уже фиксируются сбои их в работе. В пабликах даже опасаются, что возникнет нехватка денег.
Все московские аэропорты остановили работу из-за введенного плана "Ковер". Рейсы не принимаются и не отправляются.
На время "празднования" Кремль полностью закроют. Туристов и посетителей пускать не будут.
К "празднованию" уже готовятся - командование забирает самых опытных военных из-под Константиновки, чтобы показать их на шоу 9 мая в Москве.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая.
"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде", - говорит президент.
Как сообщало РБК-Украина, еще с начала марта 2026 года разведка одной из стран ЕС фиксирует рост паранойи в Кремле:
Путин боится утечек информации, заговора и покушения с дронов со стороны представителей собственной элиты. Именно Федеральная служба охраны, а не ФСБ, как считали ранее, стоит за массовыми отключениями интернета в Москве.