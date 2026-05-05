Москва без интернета, авиаперелетов и даже наличных: как РФ готовится к "празднованию" 9 мая

Главное: Интернет и связь: в Москве на пять дней отключат мобильный интернет и СМС.

в Москве на пять дней отключат мобильный интернет и СМС. Банкоматы: выдача наличных может не работать из-за отключения сети.

выдача наличных может не работать из-за отключения сети. Аэропорты: все московские закрыты - введен план "Ковер".

все московские закрыты - введен план "Ковер". Кремль: закрыт для посетителей на время парада.

закрыт для посетителей на время парада. Путин: прячется в бункере из-за страха покушения дронами.

прячется в бункере из-за страха покушения дронами. Гости парада: приедут лидеры семи стран, большинство - из непризнанных образований.

На параде 9 мая в Москве впервые не будет военной техники - этого Путин, похоже, не может себе позволить. На шоу приедет несколько лидеров иностранных государств, но большинство из них - из непризнанных образований или постсоветского пространства.

Подтвердили участие:

самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко;

глава Казахстана Касым Жомарт Токаев;

президент Киргизии Садыр Жапаров;

главы непризнанных Абхазии и Южной Осетии - Бадра Гунба и Алан Гаглоев;

лидер правящей партии Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорад Додик.

Премьер Словакии Роберт Фицо будет находиться в Москве 9 мая и встретится с хозяином Кремля Владимиром Путиным, но парад посещать не собирается.

Без интернета и СМС

Мобильные операторы разослали москвичам сообщения с предупреждением: с 5 по 9 мая возможны сбои в работе мобильного интернета и СМС.

"В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая", - говорится в рассылке операторов.

Самые острые ограничения ожидаются 5, 7 и 9 мая. Будут выключать:

весь мобильный интернет;

отправка СМС;

даже так называемые "белые списки" - сайты, которые обычно разрешены даже в России.

Отключение охватит не только центр, но и всю Москву в пределах МКАД. Операторам посоветовали использовать Wi-Fi и голосовые звонки через VoLTE.

Не работают также такси и все сервисы, где можно было платить за услуги безналично.

Фото: предупреждение в российском общественном транспорте (tеlegram)

Банкоматы уже не работают

Многие банкоматы в Москве подключены к сети через мобильную связь, а не через проводной интернет.

Уже фиксируются сбои их в работе. В пабликах даже опасаются, что возникнет нехватка денег.

Ни один аэропорт не принимает рейсы, Кремль будет под замком

Все московские аэропорты остановили работу из-за введенного плана "Ковер". Рейсы не принимаются и не отправляются.

На время "празднования" Кремль полностью закроют. Туристов и посетителей пускать не будут.

К "празднованию" уже готовятся - командование забирает самых опытных военных из-под Константиновки, чтобы показать их на шоу 9 мая в Москве.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая.

"Россия объявила парад 9 мая, но на этом параде не будет военного оборудования. Это будет впервые, если это действительно так, за много-много лет, когда они не могут себе позволить присутствие вооружения на параде", - говорит президент.